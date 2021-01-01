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स्वच्छता सर्वेक्षण:अच्छी रैंक के लिए हो रही नियमित सफाई लेकिन बायपास के शौचालय को भूल गए

खेतिया2 घंटे पहले
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  • सफाई नहीं होने से यात्रियों को हो रही परेशानी, महिलाओं को ज्यादा दिक्कत

नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर नगर परिषद नगर में दिन में 2 बार साफ-सफाई कराकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है लेकिन नगर के प्रवेश द्वार पर बने सार्वजनिक शौचालय की हालत खस्ताहाल होती जा रही है।

उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी के कारण वहां रुकने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नप को यहां पर भी ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को सुधारना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल प्रदेश में 71वीं रैंक पर रहने वाली नगर परिषद खेतिया इस बार प्रदेश के टॉप 10 परिषद में शामिल होने के लिए साफ-सफाई व्यवस्था को सुधारने में लगी है। नगर में घरों से कचरा एकत्रित करने के साथ दिन में दो बार झाड़ू लगाकर सफाई करवाई जा रही है लेकिन नगर के बायपास रोड पर बने महिला-पुरुष शौचालय में साफ-सफाई नहीं होने व पानी की व्यवस्था नहीं होने से प्रतिदिन आने-जाने वाले 150 से 200 लोगों को परेशानी उठाना पड़ती है।

परिषद यहां पर ध्यान नहीं दे रही है। पुरुषों के शौचालय में नल टूटे हुए हैं। वहीं बिजली के बल्ब भी फूटे हुए हैं। महिला शौचालय में सफाई नहीं होने से पानी की निकासी बंद हो गई है। ऐसे में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ट्रैचिंग ग्राउंड पर कचरे को अलग करके बना रहे खाद
नगर के बाहर मल्फा रोड पर 2 एकड़ भूमि पर ट्रैचिंग ग्राउंड बनाकर कचरे के निपटान के लिए अलग-अलग कम्पोस्ट पीट बनाए गए। ग्राउंड पर कर्मचारी गीला व सूखा कचरा अलग कर रहे हैं। सड़ी गली सब्जियों व फलों के छिलकों से खाद तैयार की जा रही है। घरों से कचरा एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन 5 वाहन घूम रहे हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर रखे डस्टबिन में फेंके गए कचरे को निकालकर ट्रैचिंग ग्राउंड पर डलवाया जा रहा है।

इधर सामुदायिक शौचालय को वॉल पेंटिंग कर सजाया
स्वच्छता सर्वेक्षण में टीम को सफाई व्यवस्था दिखाने के लिए परिषद ने हनुमान मंदिर के पास बने सामुदायिक शौचालय को वॉल पेंटिंग कर सजाया है। वहीं यहां पर पानी व प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। शौचालय के बाहर कुर्सियां भी लगाई गई है। सुंदरता को बढ़ाने व स्वच्छ सर्वेक्षण में इसे दिखाने के लिए अफसरों ने इसे आकर्षक ढंग से सजाया है।

शौचालय में शीघ्र सफाई कराएंगे
^नगर में सफाई व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। बायपास पर बने शौचालय में असामाजिक तत्वों ने नल व बल्ब तोड़ दिए है। महिला शौचालय में शीघ्र साफ-सफाई करवाई जाएगी। लोगों को परेशानी ना हो ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे। -ईश्वर महाले, सीएमओ, नगर परिषद, खेतिया

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