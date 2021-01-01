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धर्म:मनुष्य के हृदय में आनंद है, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं - पं. शुक्ला

महेश्वर3 घंटे पहले
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महेश्वर. ध्रुव चरित्र से भक्ति का मार्ग बताया। - Dainik Bhaskar
महेश्वर. ध्रुव चरित्र से भक्ति का मार्ग बताया।
  • हर माह राशि जुटाकर महिला मंडल करवा रहा भागवत कथा

नगर के साली मोहल्ले में महिला मंडल समिति के तत्वावधान में जारी भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार काे व्यासपीठ से पं. तरुण शुक्ला ने ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा मां शब्द शास्त्र में पूजनीय माना गया है। क्योंकि उसके पेट में हम 9 माह बिताते हैं। यमुना मैया, गंगा मैया आदि के लिए नव प्रकार की भक्ति सिद्ध करना होती है। तब उनकी कृपा प्राप्त होती है।

आनंद तो अपने अंदर ही है। फिर भी आनंद को जीव अपने बाहर खोजता है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जैसे दूध में माखन रहता है, परंतु वह दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में आनंद है। ध्रुव जैसी भक्ति विराजमान है। साली मोहल्ला का महिला मंडल हर माह 100-100 रुपए सहयोग राशि देती है। एक-दो साल में जमा राशि से कथा का आयोजन करवाया जाता है ताकि नई पीढ़ी भी धर्म-संस्कृति से अवगत हो सके।

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