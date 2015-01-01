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बेटे की शादी:बेटे की शादी कराने का झांसा देकर मां से ठगे 1 लाख रुपए

खंडवा3 घंटे पहले
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बेटे की शादी कराने का झांसा देकर बिरोदा के ही एक दलाल ने बुजुर्ग मां से 1 लाख रुपए ठग लिए। महिला ने खेत गिरवी रख दलाल को यह रुपए दिए थे। ठगा जाने पर उसकी एसपी से शिकायत की। बिरोदा निवासी भागवत पिता बड़ीराम नारखेड़े अपने विवाह के लिए लड़की ढूढ रहा था। यह खबर गांव के ही शाकीर उर्फ काल्या पिता ताहेर अली तक पहुंची। पेशे से शाकीर निर्माण काम क्षेत्र में ठेकेदारी करता है। करीब सात माह पहले वह भागवत की मां सुमन बाई से मिला। उसने बुरहानपुर के प्रगति नगर क्षेत्र की लड़की का रिश्ता बताया। यह सुनकर सुमनबाई और उनका बेटा भागवत खुश हो गया। शाकीर भागवत और पड़ोसी कन्हैया पिता गोकुल के साथ लकड़ी देखने पहुंचे। यहां से लौटने के कुछ दिन बाद सुमनबाई शाकीर से मिली। उन्होंने विवाह के लिए सगाई की रस्म पूरी करने का आग्रह किया।

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