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पटाखा दुकान:140 पटाखा दुकानों के लिए चूने से चिह्नित की जमीन, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक फीट की दूरी पर बनाए गोले

खंडवाएक घंटा पहले
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पटाखा दुकान लगाने के लिए शनिवार सुबह से शाम तक स्टेडियम में चूने की लाइनें डालकर जमीन चिह्नित की। शहर के 140 लाइसेंसी व्यवसायियों के लिए मैदान पर चारों ओर 7 बाय 8 वर्गफीट की जमीन चिह्नित की गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए दुकानों के सामने एक-एक फीट की दूरी पर गोले भी बनाए। उपायुक्त दिनेश मिश्रा और प्रभारी बाजार अधिकारी अशोक तारे ने मौके पर खड़े रहकर व्यवस्थित ढंग से जमीन पर चिह्नित कराई। दोपहर तक काम पूरा नहीं होने के कारण निगम ने गेट पर सूचना लगा दी कि जमीन आवंटन रविवार सुबह 10 बजे किया जाएगा। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अजय सारसर, राकेश बिवाल, सचिन यादव सहित अन्य कर्मचारी शाम तक मैदान पर पटाखा दुकानों के लिए तय की गई जगह के सामने चूने से गोले बनाते रहे।

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