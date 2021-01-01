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सड़क सुरक्षा माह:पहले ही दिन 154 लोगों ने बनवाए ग्रीन कार्ड

खंडवाएक घंटा पहले
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यातायात पुलिस द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत रविवार को यातायात थाने में ग्रीन कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 154 दोपहिया वाहन चालकों ने दस्तावेज जमा कर निशुल्क ग्रीन कार्ड बनवाए। डीएसपी ट्रैफिक संतोष कौल ने बताया ग्रीन कार्ड बनाने का काम लगातार जारी रहेगा। वाहन चालकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनवाएं। जिससे वाहन चेकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बच सकते हैं व ग्रीन कार्ड रखने से अन्य दस्तावेज वाहन चलाते समय साथ रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

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