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  • 207 Out Of 1728 Were Vaccinated; 5% Of Vaccine Addos Spoiled, 75.81% Of The Workers Got Vaccinated

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माॅपअप राउंड:1728 में से 207 ने ही लगवाया टीका; 5 फीसदी वैक्सीन के ‌डोज हुए खराब, 75.81 % कर्मियों ने लगवाया टीका

खंडवा3 घंटे पहले
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अस्पताल के फीवर क्लीनिक की स्टाफ नर्स रीना चौहान टीका लगवाते हुए। - Dainik Bhaskar
अस्पताल के फीवर क्लीनिक की स्टाफ नर्स रीना चौहान टीका लगवाते हुए।
  • बीमारी का बहाना कर नहीं आए कॉलेज-अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी
  • विभाग के पास कोरोना वैक्सीन का 7700 डोज है स्टॉक

हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार काे मॉपअप राउंड का आयोजन हुआ। तय समय पर यानी सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ लेकिन वर्कर्स टीका लगवाने के लिए फिर भी नहीं पहुंचे। 11 टीकाकरण केंद्रों पर दर्ज 1728 में से केवल 207 ही वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स आए। जो कुल टीकाकरण का 11.97 फीसदी रहा। जबकि मंगलवार रात से ही हेल्थ वर्कर्स को एसएमएस भेजने काम शुरू कर दिया गया था।

इधर, टीकाकरण सत्रों में दर्ज 6319 में हेल्थ वर्कर्स में से अबतक केवल 4791 अर्थात 75.81 फीसदी ने टीका लगवाया। इधर अबतक हुए टीकाकरण में कोरोना वैक्सीन का पांच फीसदी डोज खराब हुआ। जिले काे पहली बार 8050 व दूसरी बार 6500 कोरोना वैक्सीन का डोज मिला था। फिलहाल जिला टीकाकरण विभाग के पास 7700 डोज कोरोना वैक्सीन का स्टॉक में है।

टीकाकरण केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों ने कहा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व सीएमएचओ के डॉक्टर व कर्मचारी ही टीकाकरण में सबसे पीछे रहे। कॉलेज, अस्पताल व सीएमएचओ के डॉक्टरों ने बीमारी व इलाज का बहाना कर टीकाकरण से कन्नी काटी।

विभागों में टीकाकरण

कलेक्टोरेट और निगम के वर्कर्स को लगेगा टीका- सूत्रों के मुताबिक 6 फरवरी से कलेक्टोरेट, नगर निगम, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कलेक्टोरेट, पुलिस, नगर निगम सहित अन्य विभागों के लगभग 4000 फ्रंट लाइन वर्कर्स दर्ज हैं।

निजी वर्कर्स आगे -डॉक्टर ने पहले वर्कर्स फिर अपना व पत्नी का लिखा नाम

निजी हेल्थ केयर वर्कर्स ने टीकाकरण में दिलचस्पी दिखाई। निजी सेक्टर के 691 हेल्थ वर्कर्स दर्ज थे। जिसमें अधिकांश ने कोरोना का टीका लगवाया। एक डॉक्टर ने पहले केवल स्टाफ की सूची भेजी थी। टीका आने पर अपना, पत्नी व पिता का नाम दर्ज कराया।

वैक्सीनेशन के लिए भोपाल से तय होगा अगला चरण

वैक्सीनेशन के दाैरान 5 फीसदी डाेज खराब हुए। सामान्यत: 10 प्रतिशत डाेज खराब हाेने की संभावना रहती है। इसलिए तय संख्या से 10 फीसदी अतिरिक्त डाेज जिले काे अावंटित हुए थे। मॉपअप राउंड में कम ही लोग टीकाकरण के लिए आए। कोरोना वैक्सीन के लिए अगला चरण भोपाल से ही तय होगा। -डॉ. अनिल तंतवार, जिला टीकाकरण अधिकारी

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