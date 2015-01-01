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प्रवेश की परेशानी:बीए की खाली 19 सीटें के लिए 270 ने किया आवेदन

खंडवाएक घंटा पहले
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  • नेशनल व मुख्यमंत्री कप में कुश्ती लड़ने वाले दो पहलवानों को भी नहीं मिला कोटे का लाभ

सरकारी व निजी महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों में 15 से 30 प्रतिशत तक सीटों में बढ़ोतरी के बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। खेलो इंडिया, मुख्यमंत्री कप और नेशनल स्तर पर कुश्ती टूर्नामेंट खेलने वाले दो पहलवान भी एसएन काॅलेज से निराश लौटे। गुरुवार को एसएन कॉलेज में बीए की खाली 19 सीटों के लिए 270 आवेदन आए थे। कट आफ के अनुसार 19 विद्यार्थियों के नाम की सूची जारी हुई। बाकी 251 छात्र-छात्राएं मायूस होकर घर लौट गए। इधर, यूजी-पीजी कोर्स में रिक्त से ज्यादा प्रवेश के लिए आ रहे विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए छात्र नेता भी कॉलेज पहुंचे। विद्यार्थी सहायता केंद्र के माधव झा व रवि कुमायू ने कॉलेज के प्रवेश समिति के सदस्य प्राध्यापक डॉ.एसपी सिंह से मिलकर सीट बढ़ाए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक बीएससी 92 के लिए 260, बीकॉम 45 के लिए 90, पीजी कोर्स में एमएससी के 13 के लिए 80, एमकॉम 12 के लिए 45, एमए 19 सीट के लिए 90 आवेदन आए थे। बीए में प्रवेश के लिए पहलवान गणेश महाले ने बताया मैंने 52 प्रतिशत अंक के साथ नेशनल और स्टेट लेवल की कुश्ती का सर्टीफिकेट लगाया था, लेकिन मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। वहीं पहलवान कार्तिकेय पटेल ने बताया खेलो इंडिया और मुख्यमंत्री कप सहित नेशनल कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। सभी सर्टीफिकेट लगाए, लेकिन बीए में प्रवेश नहीं मिल सका। हमारी ख्वाहिश थी कि हम कॉलेज की ओर से कुश्ती में मैच खेलें, लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया। कॉलेज के प्रवेश समित सदस्य डॉ.सिंह से विद्यार्थी सहायता केंद्र के अध्यक्ष माधव झा, रवि कुमायूं, राजेंद्र सनोन, नीतेश केथवास, ऋषभ पासी, अनुराग यादव, अन्नू बिन, शुभम रावत ने चर्चा कर सीट बढ़ाने की मांग की।

10 नवंबर तक रोज जारी होगी की अंतिम सूची
कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम सूची गुरुवार से लेकर 10 नवंबर तक प्रतिदिन आएगी। बीकॉम, बीए और बीएससी में प्रवेश की अंतिम सूची सुबह जारी हुई। 24 घंटे में छात्रों को फीस भरना होगी। फिर हर रोज ऐसे ही सूची जारी होगी। इधर, एमकॉम, एमए और एमएससी की आखिरी सूची भी गुरुवार को आई। कॉलेज प्रवेश के इस अतिरिक्त चरण के रजिस्ट्रेशन 3 को बंद हुए थे। 4 को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था।

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