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  • 350 Income Tax Payers, 200 Government Employees And Pensioners Took Benefit Of Kisan Samman Nidhi, Returned Rs 1.25 Crore

किसान सम्मान निधि:350 आयकरदाता, 200 सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने ले लिया किसान सम्मान निधि का लाभ, 1.25 करोड़ रुपए लौटाए

खंडवाएक घंटा पहले
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  • झूठे घोषणापत्र भरकर शासन की योजना का फायदा उठाया, आधार मैंपिंग में पकड़ाए

किसान सम्मान निधि पाने के लिए आयकर भरने व पेंशन लेने वाले किसान व उनके परिजन ने भी झूठे घोषणा पत्र भर दिए। शासन के निर्देश पर जब जिला प्रशासन की टीम ने लाभार्थियों की मैपिंग की तो 350 आयकरदाता व 200 सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स ऐसे निकले जिन्होंने घोषणापत्र में आयकरदाता होने की जानकारी छुपाई। टीम ने जब सख्ती दिखाई तो इनमें से 70% ने सम्मान निधि की राशि शासन को लौटा दी। मोदी सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस लाभकारी योजना में उन किसानों को राहत दी जाती है जिनके पास खुद के बहुत कम खेत हों, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं, स्वयं आयकरदाता व पेंशनर्स ना हो। ऐसे किसानों को योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रु. जमा करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। जब शासन काे जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया और झूठे घोषणा पत्र भरकर अपने खातों में राशि डलवा ली। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की। सख्ती दिखाने पर ऐसे 70 प्रतिशत लोगों ने सम्मान निधि की राशि लौटा दी।

आयकरदाता-शासकीयकर्मी और पेंशनर्स ने भरे थे झूठे घोषणापत्र, कार्रवाई जारी
तहसीलदार प्रतापसिंह अगास्या ने बताया जब योजना शुरू हुई थी तब जिले के शासकीय सेवक, पेंशनर्स व करदाता किसानों ने भी घोषणपत्र भरे थे और स्वयं के आयकरदाता होने की जानकारी छुपाई थी। शासन के निर्देश पर जब आधार सीडिंग से इनकम टैक्स के रिकार्ड चैक किए तो ऐसे लोगांे के द्वारा झूठे घोषणापत्र भरे जाने की जानकारी सामने आई। पूरे जिले में अब तक 350 आयकरदाता व 200 शासकीय सेवक, पेंशनर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 70% ने शासन से आई राशि लौटा दी है।

जो वास्तव में हितग्राही किसान थे, उनके खाते ही सील कर दिए गए
ग्राम परेठी के किसान सखाराम, पत्नी प्रेमबाई सहित 9, जबकि तलवड़िया सहित जिलेभर के कई किसान ऐसे हैं, जिनके बैंक खाते सील कर दिए गए। खंडवा तहसीलदार ने ग्रामीण झाबुआ बैंक सहित अन्य बैंक शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि ये लोग किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र की श्रेणी में आते हैं इसलिए इनके आहरण पर रोक लगाई जाए।

प्रशासन की टीम ने अब तक 1.80 करोड़ रु. में से 1.26 करोड़ वसूले
जिला प्रशासन की टीम ने अब तक की कार्रवाई में झूठे घोषणापत्र भरने वाले 550 लोगों को पकड़ा है, जिनके खातों में 6 हजार रु. की छह किश्तें जमा हो चुकी थी। यानी इन लोगों के खातों में 1.80 करोड़ रु. जमा हो चुके थे। कार्रवाई के डर से इनमें से 70% ने 1.26 करोड़ रु. डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को जमा भी करा दिए हैं।

अब तक मिली किसानों को किस्तें

1- पीएम किसान योजना पहली किस्त फरवरी 2019, दूसरी किस्त 2 अप्रैल 2019, तीसरी किस्त अगस्त 2019, चौथी किस्त जनवरी 2020, 5वीं किस्त 1 अप्रैल, 2020 व छठी किस्त 1 अगस्त 2020 को आ चुकी है।

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