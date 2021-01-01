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  • 41 Lakh On 4200 Subscribers If The Balance Is Not Deposited In 15 Days, Then The Case Of Electric Chari Will Be Filed

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सख्ती:4200 उपभोक्ताओं पर 41 लाख रु. बकाया, 15 दिन में बिल जमा नहीं किया तो बिजली चाेरी का दर्ज होगा केस

खंडवा3 घंटे पहले
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  • कंपनी की चेतावनी, बड़े बकायादारों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे अफसर, विजिलेंस टीम भी आई

शहर में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिजली कंपनी ने 1 हजार रुपए से अधिक बिल वाले एक महीने के 4200 बकायादार उपभोक्ताओं को भी नोटिस दिए हैं। इसमें कंपनी ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में बिल जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ धारा 135 के तहत बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज होगा। इस धारा में तीन साल की जेल व जुर्माना भी लग सकता है।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए दबाव डालने के साथ अब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी भी दे रही है। कंपनी ने इस महीने जनवरी की खपत के बिलों के साथ शहर के 4200 उपभोक्ताओं को ऐसे नोटिस भी थमाए हैं। अफसर चाहते हैं कि उपभोक्ता ड्यू डेट के पहले बिल भर दे ताकि उनकी बिजली ना कटे और प्रकरण दर्ज ना हो। वहीं उपभोक्ता बिजली कंपनी की मनमानी को गलत बता रहे हैं। जिला प्रशासन से शिकायत की बात भी कह रहे हैं।

इन लोगों को भेजे नोटिस

बस स्टैंड के व्यवसायी ने बताया उनका एक महीने का 1242 रु. बिल बकाया था। 19 जनवरी को बिजली कंपनी ने बिल के साथ नोटिस भेजा, जिसमें 15 दिन में बिल नहीं भरने पर धारा 135 के तहत बिजली चोरी का प्रकरण, 3 साल की जेल व जुर्माना भरने की चेतावनी दी गई है। इसी तरह भंडारिया रोड, मोघट रोड सहित अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने भी बिजली कंपनी की मनमानी पर आक्राेश जताया है।

कंपनी ने दो महीने में दो हजार कनेक्शन काटे

बिजली कंपनी ने बिल नहीं भरने पर पिछले 2 महीने में 2 हजार बकायादारों के कनेक्शन काटे। कनेक्शन काटने के दौरान पिछले माह 5 करोड़ 88 लाख रु. व इस महीने 5 करोड़ रु. तक की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 3600 बकायादार ऐसे हैं जिनसे 2.50 करोड़ रु. वसूलने हैं। अगर ये बिल नहीं भरते हैं तो इनके नाम सार्वजनिक होंगे।

सख्ती से वसूलेंगे बिल की राशि

कंपनी ने नियम के तहत ही बकायादारों को नोटिस भेजे हैं जो अनियमित व ड्यू डेट के बाद बिल भरते हैं। अगर ये बिल नहीं भरते हैं तो उन पर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज करेंगे। -राहुल राय, सहायक यंत्री, मप्रपक्षेविविकं

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