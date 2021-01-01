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सुविधा:50 हजार मीट्रिक टन भंडारण की और बढ़ी क्षमता

खंडवाएक घंटा पहले
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  • समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद अब अनाज भंडारण के लिए बुरहानपुर नहीं भेजना पड़ेगा

समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज के भंडारण के लिए जिले में 2.50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 67 गोदाम थे। एक साल में 50 हजार मीट्रिक टन के 10 और नए गोदाम बनकर तैयार हो गए। ऐसे में भंडारण की क्षमता अब 3 लाख मीट्रिक टन हो गई। भंडारण की क्षमता बढ़ जाने से अब जिले का अनाज जिले में ही रहेगा, अन्य जिले में नहीं भेजना पड़ेगा। जिले में हर साल रबी व खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी की जाती है। खरीदी गई उपज का भंडारण जिला विपणन संघ व नागरिक आूपर्ति निगम द्वारा परिवहन के माध्यम से खंडवा, हरसूद व खालवा के गोदामों में कराया जाता है। इसके अलावा खंडवा व खालवा के ओपन कैप में अन्य जिलों के अनाज का भंडारण होता है। पिछले साल पंधाना ब्लाक की समितियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक खरीदी होने से भंडारण बुरहानपुर जिले के गोदामों में करना पड़ा था।

90% खाली हैं गोदाम
मप्र स्टेट वेयर हाउस प्रबंधक एमएस गमार ने बताया जिले में वर्तमान में 90% तक गोदाम खाली हैं। समितियों व उपार्जन केंद्रों के माध्यम से जो भी गेहूं खरीदा जाएगा, उनके भंडारण के लिए इन गोदामों में पर्याप्त जगह है।

2.2 लाख हैक्टेयर भूमि पर जिले में हर साल गेहूं की बोवनी होती है। उत्पादन करीब 14 लाख मीट्रिक टन होता है। इस पर उपार्जन 2.50 लाख मीट्रिक टन होता है।

जिले में 5 सरकारी, 62 निजी गाेदाम
भंडारण के लिए 5 सरकारी व 62 निजी गोदाम (वेयर हाउस) हैं। जिनमें खालवा में सरकारी 1 एक ओपन कैप, खंडवा में सरकारी 2 एक ओपन कैप, खंडवा में निजी 48, खालवा में निजी 6, हरसूद में निजी 8 सहित खंडवा निर्माणाधीन 8 व हरसूद में 2 वेयर हाउस तैयार हो गए हैं।

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