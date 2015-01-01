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लायन क्लब ओजस:सुहागिनों को 51 करवा और शृंगार सामग्री बांटी

खंडवाएक घंटा पहले
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लायन क्लब ओजस ने बुधवार को करवाचौथ मनाया। अध्य्क्ष संजना खत्री ने बताया इस अवसर पर अखण्ड सौभाग्य के वरदान व सुख समृद्धि के लिए सदस्यों ने करवा पूजन कर सुहागिनों को 51 करवा वितरित किए। शृंगार सामग्री भी बांटी। इसके बाद बिजासन शिक्षा समिति खंडवा के सचिव व समाजसेवी प्रवीण शर्मा और हर्षा शर्मा ने वृन्दावन विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पानी के दो टंकिया भेंट की। इस अवसर पर शुभा शर्मा, रजनी जिन्दानी, हर्षिता गोस्वामी, भारती पटेल , दीपा ठाकुर, संजीता गंगराडे, रमा परखले, रेखा नीलकंठ, उमाकांत उपाध्याय, विनोद चौहान, मित्रांश ठाकुर, मनीष गंगराडे, दीपक पाटिल, राकेश राठौर, अभिषेक उपाध्याय, पं. आनंद उपाध्याय मौजूद थे।

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