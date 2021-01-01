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कार्रवाई:सिंगोट में ढाबे पर पुलिस टीम की दबिश, 58 लीटर देशी ‌व अंग्रेजी शराब जब्त

खंडवा3 घंटे पहले
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सिंगोट में ढाबे पर कार्रवाई कर पुलिस ने 58 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। अवैध शराब अभियान के तहत बुधवार शाम एसपी विवेक सिंह को सूचना मिली की सिंगोट में एवन ढाबे पर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। एसपी ने मुख्यालय डीएसपी नीलम चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर सिंगोट स्थित एवन ढाबे पर दबिश के लिए भेजा।

शाम 7.30 बजे छापामार कार्रवाई करते हुए ढाबे से 58 लीटर देशी व अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी राजेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर धारा 32/2 के तहत प्रकरण दर्ज किया। सिंगोट सहित अन्य हाईवे रोड पर ढाबों पर बड़ी मात्रा में अवैश शराब पिलाई जा रही है। इससे वाहन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कार्रवाई के दौरान पिपलोद थाना प्रभारी अनामिका राजपूत, पुलिसकर्मी हकरिया गणावा, भानू प्रकाश, करण कुमार, मालसिंह डुडवे सहित टीम के सदस्य मौजूद थे।

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