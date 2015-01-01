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घरेलू हिंसा:65 वर्षीय पति के खिलाफ शादी के 40 साल बाद लगाया घरेलू हिंसा का केस

खंडवाएक घंटा पहले
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  • न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 हजार रुपए महीना भरण-पोषण के आदेश दिए, अपीलार्थी की सुनवाई पर सत्र न्यायालय ने केस को एक पक्षीय माना

सत्र न्यायालय की टिप्पणी
आदेश पारित करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी निष्कर्ष प्रथम दृष्टया अभिमत के साथ लेख नहीं किया कि अनावेदक से आवेदिका अंतरिम भरण-पोषण व्यय पाने की हकदार है। उपरोक्त दृष्टि से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रश्नगत आदेश प्रभावशील विधि की मंशा के अनुरूप नहीं दिया गया है, बिना कोई आधार और कारण के पारित ऐसे आदेश अवैध, अशुद्ध और अन्यथा अनियमिततायुक्त होते हैं। इस प्रकार के आदेश के बारे में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि एकपक्षीय तौर पर एक ही पक्ष के कहने मात्र से उसी के पक्ष को स्वीकार करते हुए जारी किया गया है।

जिला सत्र न्यायाधीश एलडी बौरासी ने धारा 23 (घरेलू हिंसा) के एक प्रकरण में माना है कि घरेलू हिंसा प्रथम दृष्टया कब मानी और कब नहीं मानी जाएगी और दुरुपयोग करने के मामले आते हैं तो कोर्ट को किस दृष्टि से देखना चाहिए। योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पहलुओं पर नहीं देखा इसलिए यह पारित आदेश को खारिज करते हुए घरेलू हिंसा नहीं पाया गया। मूल बात यह है कि घरेलू घटना प्रतिवेदन एक पक्षीय तौर पर था। इसलिए न्यायालय ने कहा है कि सही निर्णय न होने के कारण ऐसे आदेश जारी नहीं करना चाहिए। जबकि दंपतियों की उम्र अवस्था भी देखना चाहिए। न्यायालय का यह फैसला मार्गदर्शक साबित होगा जिसका समाज पर व्यापक असर होगा और आने वाले समय यह फैसला नजीर बनेगा। प्रकरण में अपीलार्थी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रवींद्र झंवर ने बताया 65 वर्षीय सुधाकर पिता नागौ सेंदाने निवासी ग्राम अड़ावद जिला जलगांव महाराष्ट्र के खिलाफ उनकी पत्नी कुसुम पति सुधाकर सेंदाने (60) वैकुंठ नगर खंडवा ने शादी के 40 साल बाद जेठ-देवर व उनकी पत्नी बच्चे के खिलाफ 7 दिसंबर 17 को घरेलू हिंसा का प्रकरण लगाकर 3 हजार मकान किराया व 5 हजार भरण-पोषण की मांग की। 4 सितंबर 19 को पारित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 2 हजार रुपए महीना अंतरिम भरण-पोषण अदायगी के आदेश जारी किए गए। अपीलार्थी सुधाकर के अधिवक्ता ने तर्क दिया आवेदिका की बेटी व दामाद संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर आवेदिका ने यह कार्यवाही की है। दोनों पक्षाें की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने यह माना कि आवेदिका अपने पति, बेटा और बेटियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है।

निष्कर्ष के प्रमुख आधार... दोनों की वृद्धावस्था को भी ध्यान रखना चाहिए...

  • आदेश पारित करते समय यह नहीं देखा गया कि अपीलार्थी की आय का निश्चित साधन क्या रहा है। आय कितनी है, प्रतिअपीलार्थी को स्वयं के रहवास के लिए भरण-पोषण के लिए कितनी राशि की जरूरत है और कितनी जरूरत होगी।
  • ऐसा कोई भी तथ्य योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रश्नगत आदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। मजिस्ट्रेट ने यह भी विचार में नहीं रखा है कि वास्तव में प्रतिअपीलार्थी किस कारण विशेष से अपनी पुत्री व दामाद के साथ रह रही हैं।
  • आवेदिका का एक और बेटा ग्राम अड़ावद में ही रहता है। वह कभी साझा गृहस्थी में अंतर्वस्तु अनुसार भी नहीं रहे हैं। इसलिए घरेलू हिंसा किसी प्रकार की कारित हुई होगी।
  • दोनों ही पक्षों की वृद्धावस्था को भी इस प्रकार के मामले में ध्यान रखा जाना चाहिए अर्थात किसी विधि के प्रावधान यह नहीं कहते कि मामला सुसंगत आदेश के उपयुक्त न भी हो, तब भी प्रावधान का कठोरता से पालन करते हुए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में आदेश जारी किया ही जाना चाहिए।
  • एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी का प्रतिवेदन एकमात्र आवेदिका के अभिकथनों पर आधारित है, जिसमें इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि अमुक कारणों से आवेदिका घरेलू हिंसा का शिकार रही है।
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