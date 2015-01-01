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अपहरण:नाबालिग युवती को भगाने वाला युवक गिरफ्तार

खंडवाएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के ग्राम पालसूद माल से 4 दिन पहले नाबालिग युवती का अपहरण कर भगाकर सूरत ले जाने वाला युवक आकाश पिता तेज सिंह भिलाला सोमला जिला खरगोन निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से युवती बरामद की। पुलिस ने आकाश के पिता तेज सिंह भिलाला और उसके मामा को पूछताछ के लिए थाने लाकर बैठाया था तो आरोपी ने युवती को गुरुवार थाने लेकर आया। उप निरीक्षक भीम सिंह मंडलोई ने बताया आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

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