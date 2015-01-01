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एक वीर की अरदास...:किशाेर कुमार की समाधि पर पहुंचते ही राे पड़ीं अभिनेत्री दिगंगना

खंडवाएक घंटा पहले
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  • वीरा सीरियल में भी काम कर चुकी हैं दिगंगना सूर्यवंशी, फिल्म भीमा कोरेगांव में नजर आएंगी
  • बाेलीं- खंडवा आकर सुकून मिला, किशोर दा मेरे आइकॉन हैं

फ्राईडे, जलेबी और साउथ की फिल्मों के बाद अब अर्जुन रामपाल अभिनीत फिल्म भीमा कोरेगांव में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दिगंगना सूर्यवंशी शुक्रवार को खंडवा पहुंचीं। उन्होंने माता-पिता के साथ किशोर कुमार की समाधि के दर्शन किए। इस दौरान अभिनेत्री भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उनका कहना था किशोर दा मेरे आइकॉन हैं। लंबे समय से यहां आने की इच्छुक थीं और आज आ गईं। उन्होंने कहा मैं जब 10 साल की थी तब तक किशोर दा को जीवित ही समझती थीं। एक दिन गूगल पर सर्च किया तो तब मुझे उनके निधन के बारे में मालूम हुआ। इसलिए समाधि पर पहुंची तो आंसू छलक पड़े। दिगंगना ने बॉलीवुड, टेलीविजन इंडस्ट्री पर भास्कर से विशेष चर्चा की।

विशेष बातचीत- मायानगरी मुंबई आपको हर कसौटी पर कसती है

ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड लगातार चर्चा में रहा, कितनी सत्यता है?

  • बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट होता है। बॉलीवुड में सबसे कम क्राइम की घटनाएं सामने आती हैं। यहां चमक ज्यादा है, इसलिए इसे टारगेट करना आसान होता है। बॉलीवुड की सुर्खियां चटखारे से पढ़ी भी जाती हैं।

बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए गॉडफादर कितना जरूरी?

  • कोई खास जरूरत नहीं। शाहरुख खान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। किस तरह वे सीरियल से फिल्मों में आए और बॉलीवुड में किंग खान बन गए। आप में कुछ कर गुजर जाने का जुनून है तो एक दिन सफलता मिलती जरूर है। मुंबई आपको हर कसौटी पर कसती है।

टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में क्या बेहतर?

  • टेलीविजन में आप किसी चैनल के लिए काम करते हैं और आपका रिस्क कम होता है। जबकि फिल्म इंडस्ट्री में आप खुद एक ब्रांड होते हैं। इसमें कामयाबी और नाकामयाबी दोनों आपकी है।

एक नजर करियर पर
7 साल की उम्र में क्या हादसा क्या हकीकत से डेब्यू किया। 14 साल की उम्र में गाना लिखा, कंपोज किया और उसे गाया भी। इसका नाम था आईएम मिसिंग यू। शकुंतला और रुक जाना नहीं में सर्पोटिंग रोल निभाया। 2012 में एक वीर की अरदास... वीरा में मुख्य भूमिका निभाई। तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। अभी भीमा कोरेगांव की शूटिंग चल रही है। बिग-बॉस सीजन 9 में काम किया।

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