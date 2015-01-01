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बिजली बिल:25 तारीख बाद आगामी बिल जोड़े जाने से 2 हजार उपभोक्ता हुए परेशान

खंडवाएक घंटा पहले
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  • डबल बिल से बढ़ा आर्थिक भार, विद्युत कंपनी की जल्दबाजी का नतीजा

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की कार्यप्रणाली से नवंबर में नगर के 2 हजार से ज्यादा उपभोक्ता परेशानी में पड़ गए। कंपनी द्वारा हर माह 25 तारीख को ही आगामी माह के बिल भी जोड़ दिए जाते हैं। जिससे उनका भुगतान जमा नहीं हो पाता। नतीजा उपभोक्ताओं पर दो माह का बिजली बिल का बोझ आ रहा है। इससे उपभोक्ताओं ने आक्रोश है। उपभोक्ताओं का एक वर्ग इस मामले को लेकर फोरम जाने की तैयारी में है।
अक्टूबर में बिजली बिल जमा करने वाले आधे उपभोक्ता उस समय भौंचक रह गए, जब 25 तारीख के बाद ऑनलाइन भुगतान करते समय उनका बिल दोगुना दिखा। सिस्टम ने बिल जमा भी नहीं किया। इससे उपभोक्ताओं ने विद्युत कंपनी के ऑफिस में दस्तक दी। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नगर में कुल 5200 से ज्यादा उपभोक्ता हैं। इनमें बमुश्किल 2500 निर्धारित तिथि के पूर्व बिजली बिल जमा कर पाते हैं। शेष माह के अंत तक करते हैं। कंपनी की इस कार्यप्रणाली से अधिकांश उपभोक्ताओं को नवंबर में दोहरे बिल थमा दिए गए।
इस माह रीडिंग की फोटो भी नहीं आई - नवंबर में बिलों के वितरण ने दूसरा झटका दिया। बिजली बिलों में रीडिंग फोटो नहीं छापे जाने और डबल बिल से उपभोक्ता संशय में हैं। अंतिम तारीख 13 नवंबर है। ऐसे में दीवाली पर्व के खर्च के साथ दोहरे बिजली बिलों का भुगतान आसान नहीं होगा।
रीडिंग फोटो तकनीकी कारणों से नहीं छप पाई
^हर माह 25 तारीख तक रीडिंग अप लोडिंग किए जाने के निर्देश हैं। त्योहार की वजह से इस माह रीडिंग 6 नवंबर से ही शुरू की गई है। उपभोक्ता को हर हाल में 20 तारीख तक बिल जमा करना चाहिए। बिजली बिलों में रीडिंग फोटो तकनीकी कारणों से नहीं छप पाई।
पीएन आशापुरे, एई, हरसूद

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