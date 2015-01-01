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तकनीकी शिक्षा विभाग:आईटीआई रिक्त सीटों की तारीख में संशोधन

खंडवाएक घंटा पहले
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तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रिक्त 10 हजार 149 सीटों पर पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विभाग द्वारा आईटीआई के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की तारीख में संशोधन किया गया हैं। अब आवेदक एमपी ऑनलाइन द्वारा 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन च्वाइस फिलिंग एवं इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पूर्व में यह प्रक्रिया 8 नवंबर तक निर्धारित थी।

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