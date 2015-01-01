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जीरो वेस्ट वार्ड:आपको गीले-सूखे के अलावा मेडिकल वेस्ट और हानिकारक कचरा भी अलग-अलग देना होगा

खंडवाएक घंटा पहले
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  • चार वार्डों में पांच स्वच्छता दीदी हर दिन 690 घरों तक पहुंचकर दे रही समझाइश

नमस्ते दीदी। कल से आपको यह कचरा अब अलग-अलग करके देना होगा। अभी आपने दो डस्टबिन रखे हैं। एक में गीला और दूसरे में सूखा कचरा। अब मेडिकल कचरा मास्क, सेनेटरी नैपकिन पेपर में लपेट कर वाहन के पिछले बाक्स में देना है। इसके अलावा हानिकारक कचरा जैसे ब्लेड, कांच, टूटे कप भी आपको अलग देना है। शहर के चार वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने के लिए इसी तरह घर-घर पहुंचकर पांच स्वच्छता दीदी समझाइश दे रही हैं। सुबह 6.30 डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन के साथ ही स्वच्छता दीदी रामेश्वर वार्ड, लालबहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और आनंद नगर पहुंच रही हैं। एक स्वच्छता दीदी 132 से 138 घरों तक नियमित रूप से पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रही हैं। इस मान से औसत 690 घरों तक महिलाएं पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रही हैं। इन वार्डों के लिए कचरा संग्रहण वाहनों में भी चार बाक्स लगवाए जा रहे हैं। फिलहाल तीन बाक्स इनमें लगे हुए हैं। हानिकारक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग से थैली में निगम कर्मचारियों द्वारा लिया जा रहा है। बाजारों में भी चार स्वच्छता दीदी लोगों को कर रही जागरुक-शहर के बाजारों में भी चार स्वच्छता दीदी लोगों को जागरुक कर रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बांबे बाजार, रामकृष्ण गंज, प्रेमचंद जैन और लक्कड़ बाजार क्षेत्र में लोगों को चार बाक्स में कचरा संग्रहित करने के लिए समझाइश दी जा रही है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्‌ट का कहना है लोगों को समझाइश दे रहे हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वाहनों में चौथा बाक्स इस सप्ताह में लग जाएगा। नवंबर तक चार वार्डों को जीरो वेस्ट करने करने का लक्ष्य रखा है।

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के लिए थ्री लेयर में काम कर रहे कर्मचारी
जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के लिए चार वार्डों में किए जा रहे जागरुकता कार्यक्रम के लिए थ्री लेयर में कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोगों को समझाइश दे रही हैं वहीं लोगों से चर्चा करते हुए वालंटियर फोटो ले रहे हैं। दूसरी लेयर के कर्मचारी समन्वय बना रहे हैं तो तीसरी लेयर के रूप में प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर व्यवस्था में हो रहे बदलाव पर निगरानी रख रहे हैं।

लोगों से भरवाए जा रहे फीडबैक फार्म
वार्डों में समझाइश देने के बाद लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। लोग कुछ लोग अलग-अलग कचरा देने लगे हैं। ऐसे लोगों से स्वच्छता दीदी द्वारा फीडबैक फार्म भी जमा कराया जा रहा है। स्वच्छता चैंपियन की कहानी उनकी जुबानी कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

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