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बे-मेल मंच:सांस्कृतिक संकुल में आगे बैठे लोगों को नहीं दिखेंगे कलाकार, रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक संकुल में कई तकनीकी खामियां

खंडवा3 घंटे पहले
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संस्कृति संचालनालय द्वारा भोपाल की तरह खंडवा में बनाए जा रहे रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक संकुल में कई तकनीकी खामियां हैं। बुधवार को रंगकर्मियों ने संकुल के मंच सहित दर्शकदीर्घा, साउंड व लाइट की व्यवस्थाओं को परखा। जो उन्हें कलाकार व दर्शक के लिहाज से उचित नजर नहीं आई।

मंच की ऊंचाई कंधे से नापते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी शरद जैन बोले अरे यह तो साढ़े चार फीट ऊंचा है। पहले से लेकर चौथी लाइन के दर्शकों को तो पूरा फ्लोर दिखाई नहीं देगा। पहली तीन पंक्तियों के दर्शकों को तो मंच के बीच में बैठे कलाकार का केवल सिर ही दिखाई देगा। दूसरी ओर दर्शक दीर्घा की पहली पंक्ति में कुर्सी पर बैठकर कलाकार प्रशांत रामस्नेही ने फ्लोर को देखा। वहीं रंगकर्मी विजय सोनी ने साथियों के साथ मंच के सामने से लेकर पीछे व दाएं से बाएं तक चारों ओर घूमकर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने मंच पर साथ खड़े कर्मचारी से पूछा एक ओर की लाइट कुछ ज्यादा ऊपर है। ऐसा क्यों है?। इसपर कर्मचारी ने कहा चेन से लाइट को नीचे कर लेंगे।

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