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डीजे प्रतिबंधित:शादियों में केवल बैंड-बाजे के साथ निकाल सकेंगे बारात

खंडवाएक घंटा पहले
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  • अनुमति के लिए 8 दिन में 60 से ज्यादा आवेदन आए

शादियों में दूल्हा केवल बैंड-बाजे पर ही बरात निकाल सकेगा। उसे डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। शादी वालों ने बैंड-बाजे, घोड़ी-बग्गी, लाइट, डेकोरेशन वालों को बुक तो कर लिया है, लेकिन उन्हें प्रशासन से अनुमति का इंतजार है।
कोरोना संक्रमण के कारण अप्रैल से रुके विवाह नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना थी, लेकिन इन दो महीनों में कुछ मुहूर्त ही अच्छे हैं। इन दो महीनों में लोगों ने शादियों के लिए बैंड तो बुक हुए हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। पिछले आठ दिनों की बात करें तो एसडीएम कार्यालय में केवल डीजे की अनुमति के लिए 60 से अधिक आवेदन पहुंच गए हैं। एसडीएम ने भी इनमें केवल बैंड-बाजा बजाने की ही अनुमति दी है डीजे बजाने की नहीं।
आवेदन के साथ पत्रिकाएं, लिखा-गाइडलाइन का पालन करेंगे : एसडीएम कार्यालय में जो भी आवेदन आ रहे हैं उनके साथ शादी वाले पत्रिकाएं भी लगाकर दे रहे हैं। आवेदन में प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि वे शादी में कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करेंगे। नवंबर-दिसंबर में वे ही शादियां हो रही हैं, जिनके मुहूर्त मिल गए और वे शार्ट में शादी निपटाने को तैयार हैं।
इस कारण शुभ काम बंद
15 दिसंबर 2020 से धन संक्रांति 14 जनवरी 2021 तक 19 जनवरी से 11 फरवरी 2021 तक गुरु तारा अस्त 13 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक मीन संक्रांति 13 मार्च से 18अप्रैल तक शुक्र तारा अस्त। (पं. जितेंद्र उपाध्याय के अनुसार)

शादियों के लिए यह हैं मुहूर्त, जनवरी से मार्च तक कोई मुहूर्त नहीं 2020: नवंबर- देव उठनी एकादशी 25, 27, 30, दिसंबर : 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,11,15 2021 : अप्रैल- 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मई :- 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13,14,15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 जून :- 3, 4, 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 जुलाई :- 1,2,3,6,7,12,13,14, 15 (20 जुलाई को देवशयनी एकादशी से विवाह बंद)

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