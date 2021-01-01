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क्रिकेट स्पर्धा:बघमार ने 4 विकेट से जीता मैच

खंडवाएक घंटा पहले
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राजोरा में चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। इसमें बीएमसी क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 105 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करते हुए बघमार की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 9.4 गेंद खेलते हुए 4 विकेट से विजय हासिल की। विजेता टीम के कप्तान कृष्ण कुमार को ₹16 हजार रुपए नगद व शील्ड प्रदान की। उपविजेता बीएमसी के कप्तान सुजीत को ₹8 हजार नगद व शील्ड दी। समिति के संजय कोचले, रोजगार सहायक सचिन पटेल, संजय शिंदे, अतुल कोचले, साकिब पटेल, संजू कोचले, ओम अस्तरे मौजूद थे।

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