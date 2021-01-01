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उपचुनाव:सर्वे के आधार पर मिलेगा टिकट पर प्रत्याशी को जिताना हमारी जिम्मेदारी

खंडवाएक घंटा पहले
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उपचुनाव में मिली हार के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। नगरीय निकाय चुनाव की रायशुमारी को लेकर रविवार दोपहर को पर्यवेक्षक डॉ. अभिषेक सिंह बदनावर ने नार्मदीय धर्मशाला में बैठक ली। इस दौरान उन्हें बंद कमरे में बारी-बारी दावेदारों ने बायोडाटा व परिचय दिया। इस दौरान 9 महिलाओं ने बायोडाटा दिया। करीब 3 घंटे चली बैठक में पर्यवेक्षक ने सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कही। पर्यवेक्षक डॉ. अभिषेक सिंह ने कहा सर्वे में जिसका नाम आएगा टिकट उसी को मिलेगा। जिसे संगठन टिकट दे उसे जिताकर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
मांधाता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने कहा सभी मिलकर काम करें और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष सहित वार्ड पार्षद को विजय दिलाना है। बैठक में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष केवल राम पटेल, युवक कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रीयस चौकडे, अत्ता हुसैन मलिक, जितेंद्र सिंह चौहान, नवीन राठौर, कांग्रेस नेता लव जोशी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष सीमा मस्तकर, नारायण सिंह तोमर, पूर्व पार्षद सकाराम निंमोले, सोसायटी अध्यक्ष लख्मी चंद गुर्जर अन्य मौजूद थे।
9 महिला उम्मीदवारों ने प्रस्तुत किया बायोडाटा
नप मूंदी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले महिला 9 उम्मीदवारों में अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। इनमें सुनीता पति अनिल राठौर, संजू बाई पति त्रिलोक पटेल, कृष्णा पति डॉ चंद्रकांत मंडलोई, कंचन मनोहर पटेल, संगीता पति जितेंद्र सिंह मंडलोई, दिव्या पति अनिल राठौर, जागृति पति दिनेश मालवीय, मोनिका पति राकेश गुर्जर, वंदना पति शीतल राठौर शामिल है।

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