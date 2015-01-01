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मांधाता सीट का मिजाज...:1962 से सात बार भाजपा, पांच बार कांग्रेस जीती चुनाव

खंडवाएक घंटा पहले
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  • उपचुनाव परिणाम 10 को - निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस दलों के नेताओं की चिंता

प्रदेश में सबसे चर्चित मांधाता विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम (10 नवंबर) आने में मात्र 3 दिन शेष हैं। किसकी मनेगी दिवाली, कौन जाएगा 3 साल के लिए राजनीतिक वनवास पर, यह चर्चा मांधाता की गलियों तक में होने लगी है। मांधाता सीट के लिए 3 नवंबर मंगलवार हुए मतदान के बाद भी मतदाता मौन हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार 1962 से अब तक का यह सबसे हाईटेक चुनाव हुआ है, जिसमें सभी के गणित गड़बड़ा गए। जानकारी के अनुसार 1962 से 2018 तक कुल 13 बार चुनाव हुए। जिसमें 7 बार भाजपा व पांच बार कांग्रेस ने चुनाव जीता। इसमें नगर के स्वर्गीय राधाकृष्ण भगत भी भारतीय जनसंघ पार्टी से 1967 से 1 972 तक 5 वर्ष विधायक रहे। 1972 के चुनाव में मात्र 37583 मत डाले। उसके बाद से हर बार चुनाव में मतदान का आंकड़ा बढ़ता गया। 2020 में हुए चुनाव में डेढ़ लाख तक मतदान हुआ। मांधाता के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी नारायण पटेल एवं कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह कुल 8 दावेदारों के बीच चुनाव हुए। सभी के किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गए। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने भाजपा संगठन एवं सरकार के भरोसे चुनाव लड़ा तो कांग्रेश प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने चुनावी मुद्दा बिकाऊ एवं पार्टी के साथ गद्दारी को बनाया। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की बात कही। इसके अलावा ओंकारेश्वर राजघराने परिवार के जितेंद्र सिंह चौहान निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होने से भाजपा कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट जाएंगे, इसी पर दोनों दल की निगाहें टिकी है।

किसकी मनेगी दिवाली, कौन जाएगा 3 वर्षों के लिए राजनीतिक वनवास पर, चर्चा जोरों पर

पहले साइकिल व बैलगाड़ी से होता था प्रचार
बावड़िया के 78 वर्षीय बुजुर्ग मदनलाल जैन ने बताया पहले चुनाव साइकिल व बैलगाड़ी से होता था। प्रचार में सीमित लोग जाते थे। प्रत्याशी गांव के चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से चर्चा करते थे तो सारे गांव में प्रचार की सूचना पहुंच जाती थी। खर्च भी बहुत कम होता था। कार्यकर्ताओं को नाश्ते में चने-मूंगफली के दाने मिलते थे। पहले चुनाव की भाषा शैली भी बड़ी सम्मानजनक होती थी, अब पूरा दृश्य बदल गया। प्रचार हाईटेक तथा दावेदारों के बीच जुबानी जंग छिड़ जाती है।
भाषा में रहता था एक संयम, लेकिन बहुत कुछ बदल गया
80 वर्षीय बुजुर्ग किसान बरजोड़ सिंह पटेल ने बताया 1962 से 2020 तक कुल 13 चुनाव हुए, लेकिन पहले और वर्तमान चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। पहले 8 गांव का एक पोलिंग बूथ होता था। गांव की चौपाल पर प्रचार किए जाते थे। प्रत्याशी ट्रैक्टर-ट्राली से भी गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे। भाषा में संयम रहता था। एक दावेदार दूसरे दावेदार का सम्मान करता था, अब वह बात नहीं रही।

मांधाता क्षेत्र में रहे विधायक एक नजर में
साल विधायक पार्टी
1962 से 1967 राव भीमसिंह भामगढ़ निर्दलीय
1967 से 1972 राधाकिशन भगत जनसंघ
1972 से 1977 रघुनाथराव मंडलोई कांग्रेस
1977 से 1980 राणा रघुराज सिंह तोमर जनता पार्टी
1980 से 1985 राणा रघुराज सिंह तोमर भाजपा
1985 से 1990 राजनारायण सिंह कांग्रेस
1990 से 93 राणा रघुराज सिंह तोमर भाजपा
1993 से 98 राणा रघुराज सिंह तोमर भाजपा
1998-2003 राजनारायण सिंह कांग्रेस
2003-2008 राजनारायण सिंह कांग्रेस
2008-2013 लोकेंद्रसिंह तोमर भाजपा
2013-2018 लोकेंद्रसिंह तोमर भाजपा
2018 से अब तक नारायण पटेल कांग्रेस
(अब ये भाजपा प्रत्याशी हैं)

आजादी के बाद 1962 तक विस में होते थे दो विधायक

निमाड़खेड़ी राजस्व क्षेत्र होने के कारण विधानसभा का नाम निमाड़खेड़ी पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव में राजस्व क्षेत्र मांधाता होने के कारण विस का नाम परिवर्तित कर मांधाता किया गया। जानकारी के मुताबिक 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद के आम चुनावों में एक विस क्षेत्र से दो विधायक 1962 तक हुआ करते थे। 1962 से एक विधायक के चुनने का क्रम शुरू हुआ। तब 1962 के आम चुनाव में भामगढ़ निवासी राव भीमसिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी।​​​​​​​

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