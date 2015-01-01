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सफाई व्यवस्था का निरीक्षण:विकसित हो रही कॉलोनियों में सीवरेज सिस्टम बनवाएं

खंडवाएक घंटा पहले
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  • संतोषी माता वार्ड में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद आयुक्त हिमांशु भट्‌ट ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री से कहा
  • बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में लीकेज हो रही पाइप लाइन की मरम्मत के दिए निर्देश

शहर के बाहरी क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों में पानी की निकासी के लिए व्यवस्थित ढंग से सीवरेज सिस्टम बनवाएं, ताकि बारिश में समस्या नहीं हो। इसके लिए जल बहाव की दिशा में नालियां का फ्लो बनाकर जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार बनाएं, ताकि सड़कों और खाली प्लाटों पर कहीं भी पानी एकत्र होने से होने वाली गंदगी और कीचड़ की समस्या से बचा जा सके। संतोषी माता वार्ड में शुक्रवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए यह बात आयुक्त हिमांशु भट्‌ट ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंतर सिंह तंवर से कही। इससे पहले आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए की जा रही तैयारियों के लिए प्रातः कालीन भ्रमण संतोषी माता वार्ड के नवकार नगर, कीर्ति नगर, नवकार टाउनशिप, तुलसी विहार, सुमेर नगर और जोशी नगर कॉलोनी में किया। इस दौरान लोगों से चर्चा के बाद नई कॉलोनियों में सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद निगमायुक्त ने कहा कि कॉलोनियों की नई बसाहट में सीवरेज की निकासी पर ध्यान नहीं दिया जाना ठीक नहीं है। कॉलोनियों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए दो कॉलोनियों के बीच सीवरेज को जोड़ा जाना चाहिए। ताकि किसी भी क्षेत्र में जलभराव की समस्या नहीं हो। इसी तरह वीर रानी दुर्गावती वार्ड के जनता स्कूल मार्ग, बंगाली कॉलोनी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और मुख्य पाइप लाइन में तीन स्थानों पर लीकेज तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश प्रभारी सहायक यंत्री संजय शुक्ला को दिए। बंगाली कॉलोनी में सड़क किनारे नागरिकों द्वारा कचरा डालने की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित स्थान पर सीमेंट कांक्रीट का चबूतरा बनाकर अस्थाई रूप से कचरा एकत्र कर उसे परिवहन कर ले जाने के निर्देश भी दिए। बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में ही सड़क के बीच में दूषित जल एकत्र होने से नागरिकों को आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए तत्काल पैचवर्क कर मार्ग दुरुस्त करने और दूषित जल की निकासी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश सहायक यंत्री वर्षा घिडोडे को दिए। निरीक्षण में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी शाहीन खान, वार्ड के भ्रमण दल प्रभारी राजेंद्र अत्रे, जोन प्रभारी जाफर अहमद भी उपस्थित थे।

सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण हुआ
खंडवा | खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व शौचालय दिवस का आयोजन गुरूवार को किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने बताया जिले में शासन स्तर से स्वीकृत 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में से 146 सामुदायिक स्वच्छता परिसर पूर्ण हो चुके है तथा शेष 54 को आगामी 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। जो स्वच्छता परिसर पूर्ण हो चुके हैं उन्हें आम नागरिकों के उपयोग के लिए लोकार्पित कर दिया गया है। इन परिसरों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वसहायता समूहों व स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को स्वच्छता संबंधी शपथ एवं कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई गई।

और इधर, स्वच्छता सर्वेक्षण : मकान का मटेरियल रोड पर था, जुर्माना लगाया

मूंदी | नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उपयंत्री मनीषा पटेल ने नगर का भ्रमण किया। रोड पर मकान का मटेरियल गिट्टी, बालू रेत आदि सामग्री पाई जाने पर जुर्माना वसूल कर सख्त हिदायत दी गई। कुल पांच व्यक्तियों पर 2500 रुपए का जुर्माना किया गया।

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