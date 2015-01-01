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ऊंटों का काफिला:इंदौर-इच्छापुर हाईवे से निकला ऊंटों का काफिला

खंडवाएक घंटा पहले
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इंदौर-इच्छापुर हाईवे से गुरुवार को बड़ी संख्या में राजस्थानी ऊंटों का काफिला निकला। जिसे लोग कौतुहल से देखते नजर आए। बारिश के थमते ही हर साल यह सैकड़ों ऊंटों का झुंड हाइवे से होता हुआ निकलता है। यह सिलसिला विगत काई सालों से जारी है। ऊंट के साथ बड़ी संख्या में गडरियों के पास भेड़े भी रहती हैं। लोगों का कहना है कि मरुस्थली से जंगलों वाले हर साल ऊंटों का काफिला लेकर राजस्थान के ऊंट पालक आते हैं। ऊंटों के लिए चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है।

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