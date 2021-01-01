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गुमशुदगी:कश्मीरी युवकों की गुमशुदगी मामले में चार अज्ञात आरोपियों पर अपहरण का केस दर्ज

खंडवाएक घंटा पहले
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कश्मीरी युवकों की गुमशुदगी मामले में कोतवाली पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। अपहर्ताओं के चंगुल से चार दिन बाद छूटकर खंडवा लौटे पीड़ित युवक मोहम्मद इकबाल पिता बरकत हुसैन (33) मोहम्मद मुंशी पिता मोहम्मद रशीद (32) निवासी ग्राम गुंथल थाना सुरनकोट जिला पुंछ जम्मू ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 18 जनवरी को थाने में जानकारी देने के बाद इंदौर जाने के लिए वाहन की तलाश कर रहे थे। इस दौरान बस स्टैंड क्षेत्र में चार युवक जो कि फोर व्हीलर वाहन से आए थे, आंखों पर पट्‌टी बांधकर बीच बाजार वाहन में भरकर ले गए। चार दिन तक कहां पर रखा ये पता नहीं है। क्योंकि पूरे समय आंखों पर पट्‌टी बंधी रहती थी। पीड़ित युवकों के अनुसार अपहर्ताओं ने उनसे सवाल किए जम्मू से खंडवा क्यों आए। यहां पर किन लोगों ने चंदा दिया। मस्जिद निर्माण चंदे के लिए आए या कोई और मकसद है। इस तरह के कई सवाल चार दिन तक करते। युवकों के अनुसार केवल शौचालय जाने के लिए आंखों की पट्‌टी खोलते और फिर बाद में बंद कर देते। युवकों ने अपहर्ताओं के चेहरे नहीं देखे। युवकों के अनुसार वाहन में डालते समय बाजार में कई लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी अपहर्ताओं को कुछ नहीं कहा। वह हमें आराम से वाहन में डालकर ले गए। दोनों युवक 18 जनवरी को एक लॉज में रुके थे। पुलिस ने उनके परिचय पत्र चेक कर छोड़ दिया था। दो दिन बाद दोनों युवकों को अज्ञात लोग उठाकर ले गए थे। परिजन के खंडवा पहुंचने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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