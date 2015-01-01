पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

होमगार्ड:होमगार्ड सैनिक पर दुष्कर्म का मामला

खंडवाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

होमगार्ड कार्यालय भोपाल में पदस्थ सैनिक पवन यादव के खिलाफ चीरा खदान क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी व एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसको शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376(2)एन, 294, 506 के अलावा एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें