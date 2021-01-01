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कार्रवाई:ओंकारेश्वर मंदिर में चोरी हुई दान पेटी का मामला, पुलिस ने शिनाख्ती के लिए लोगों को दिखाए संदिग्ध के वीडियो

खंडवा3 घंटे पहले
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  • चोरी के आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर की दान पेटी चोरी के आरोपी का तीसरे दिन भी पता नहीं चल सका। मांधाता पुलिस ने बुधवार सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दुकानदारों व परिक्रमा मार्ग के लोगों को बताकर शिनाख्त की कोशिश की। जिसने भी वीडियो देखा उसने कहा कि कौन है, कहां से आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा।

संदिग्ध व्यक्ति बाहरी दिखाई दे रहा है। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात मंदिर परिसर में लोहे की चेन से बंधी दान पेटी को चोरी कर रुपए निकालने के बाद झूला पुल के पास चप्पल स्टैंड पर फेंक गया था। इधर एसपी विवेक सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है। आरोपी को पकड़ाने वाले व या उसकी सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद मंदिर ट्रस्ट के लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है।

दिन में तैनात सुरक्षाकर्मी अंकित योगी सहित दो अन्य कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में कर दिया है। वहीं रात वाली शिफ्ट के कर्मचारियों को दिन में ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। घटना के समय एसएएफ पुलिसबल के साथ तैनात ट्रस्ट के सुरक्षागार्ड ने बयान में बताया कि घटना के समय व मंदिर के पीछे वाले भाग की तरफ चेक करने गया था। इसी बीच आरोपी ने दान पेटी चोरी कर ली। उसे बाद में पता चला।

रात के कारण धुंधली हुई पिक्चर : सीसीटीवी कैमरा एक्सपर्ट दीपांशु जैन ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर व आसपास करीब 40 आईपी (इंटरनेट प्रोटोकाॅल) कैमरे लगे हुए हैं। जो हाई क्वालिटी के हैं। कैमरे की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो रात के समय क्वालिटी में फर्क आ ही जाता है। प्रॉपर लाइट मिलता तो संदेही का चेहरा स्पष्ट नजर आता। आरोपी के बारे में यहां दें सूचना: आरोपी से संबंधित सूचना पुलिस कंट्रोलरूम के फोन नंबर 0733-2222690 व 7049101036 अथवा एसडीओपी मूंदी के मोबाइल नंबर 7049139006, थाना प्रभारी मांधाता के मोबाइल नम्बर 7049139004 पर दी जा सकती है।

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