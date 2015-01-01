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6 एकड़ जमीन:बिना रजिस्ट्री कराए 6 एकड़ कृषि भूमि पर विकसित हो रही कॉलोनी

खंडवाएक घंटा पहले
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  • मेन गेट व बाउंड्रीवाल बनाई, रोड के लिए मुरम डलवाई, पटवारी बोले- कॉलोनी का काम बंद करवा दिया है, हकीकत में काम तेजी से जारी है

ग्राम सिहाड़ा में एक कॉलोनाइजर ने एक किसान से 6 एकड़ जमीन खरीदकर उस पर कॉलोनी विकसित करना शुरू कर दिया है। मेन गेट व बाउंड्रीवाल बन चुकी है। खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और ना ही कृषि भूमि का डायवर्शन कराया गया है। कॉलोनाइजर ने इस भूमि पर प्लाट बेचना भी प्रारंभ कर दिया है। राजस्व विभाग की जानकारी में होने के बावजूद किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। पटवारी कह रहे हैं मैंने काम रुकवा दिया है, जबकि शनिवार को भी काम तेजी से चल रहा था।
सिहाड़ा गांव के निजाम शेख व बाबू शेख ने छह माह पहले लॉकडाउन के दौरान बुरहानपुर के हुसैन डेवलपर्स फर्म को यह जमीन बेची थी। फर्म के मालिक ने पटवारी और अफसरों से मिलीभगत कर बिना रजिस्ट्री व डायवर्शन के कॉलोनी विकसित करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गेट व बाउंड्रीवॉल बनाई जा चुकी है। खेत में मुरम डालकर रोड भी बनाना शुरू कर दिया गया है। इससे राजस्व विभाग को डायवर्सन और भू- भाटक प्रीमियम के तहत लगने वाली राशि जमा नहीं होने से शासन को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
काम बंद करा दिया है
^कॉलोनी का काम बंद करवा दिया है। मशीन चल रही थी। बंद करवा दी है। अभी जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। उसने कॉलोनी नहीं काटी है। सिर्फ मुरम डाली है, बाउंड्रीवॉल और गेट बनाया है। कॉलोनी ऐसी बनती है क्या? खेत मालिक निजाम शेख को नोटिस दिया है।
राजेंद्र पवार, पटवारी सिहाड़ा
पैनल्टी की कार्रवाई करेंगे मामला दिखवाता हूं
^मुझे जानकारी नहीं है। यदि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर रहा है तो कलेक्टर को प्रतिवेदन बनाकर भेज देंगे। पैनल्टी की कार्रवाई करेंगे। मैं मामला दिखवाता हूं।
प्रतापसिंह अगास्या, तहसीलदार, खंडवा

प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का लालच दे रहा कॉलोनाइजर, 300 प्लाट काटे है
कॉलोनाइजर्स ने प्लाट की बुकिंग के लिए खेत में टेंट लगाकर अपना एक कर्मचारी बैठाया है। वह यहां प्लाट बुकिंग कर लोगों को सुविधाओं की जानकारी दे रहा है। यहां बैठे अजीज नाम के व्यक्ति से जब भास्कर टीम ने ग्राहक बनकर पूछा तो उसने कहा नियमों के तहत कॉलोनी काटी जा रही है। करीब 300 प्लाट काटे हैं। आप को प्लाट पर पीएम आवास और लोन सुविधा का लाभ भी हम ही दिलाएंगे। हमारी अधिकारियों से सेटिंग है।

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