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सखी सहेली:हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम में हुई स्पर्धाएं

खंडवाएक घंटा पहले
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सखी सहेली ग्रुप द्वारा शनिवार को हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम किया गया। इसमें मेहंदी व तुरंत जवाब स्पर्धा, नृत्य और हास्य निमाड़ी नाटक, मधुर फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर अनामिका आलोक अत्रे, सुनीता जोशी, कविता खेड़े, अंतिमबाला गीते, प्रियम्वदा सोहनी, छाया पाराशर, उमा कोठारी सहित अन्य मौजूद थे।

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