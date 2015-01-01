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ये है कठिन डगर:गंगापाट नदी, आशापुर व खेड़ी के पुल का निर्माण कार्य आठ महीने से बंद; उड़ रहे धूल के गुबार

खंडवाएक घंटा पहले
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  • मछोंडी में परिवर्तित कच्चे मार्ग से निकल रहे हैं लोग, उड़ रही धूल, हो रही दुर्घटनाएं

खंडवा-होशंगाबाद राजमार्ग क्रमांक 15 पर आशापुर, मछोंडी व खेड़ी में उच्च स्तरीय तीन पुलों का निर्माण पिछले ढाई सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है। इन पुलों का वर्तमान में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इस कारण राहगीरों, दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मछोंडी के पास गंगापाट नदी पर बन रहे पुल के पास आ रही है। यहां जाे परिवर्तित मार्ग बनाया है वह पूरा कच्चा है। यहां से जब भी कोई वाहन निकलता है तो धूल के गुबार उठ रहे हैं। ठीक से दिखाई नहीं देने पर दोपहिया वाहन चालक आपस में टकरा जाते हैं। चालक घायल भी हो जाते हैं। इधर, जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण ठेकेदार भी अपनी मनमानी कर रहा है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी सेतु निगम के जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गिट्टी डली होने के कारण टू व्हीलर वाहन चालक स्लिप होकर गिर रहे हैं। गंगापाट नदी पर किनारे करीब 200 मीटर का परिवर्तित कच्चा मार्ग बनाया गया है। इस कच्चे मार्ग को 10 माह पूर्व बनाया गया था। प्रतिदिन 1000 से भी अधिक छोटे-बड़े वाहनों का इस पर से आवागमन होता है। लंबे समय से कार्य बंद होने के कारण परिवर्तित मार्ग की मिट्टी सूखने से उड़ती है। जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो रहे हैं।

भोपाल के एक ही ठेकेदार के पास तीनों पुल का ठेका
खंडवा-होशंगाबाद राजमार्ग पर आशापुर में अग्नि नदी, मछोंडी में गंगापाट और खेड़ी में फिफराड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल का ठेका भोपाल के मेसर्स पुनीत चड्ढा कंपनी के पास है। ढाई साल से तीनों पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदार ने केवल मछोंडी पुल का ही 70% कार्य पूरा किया है। अभी एप्रोच बाकी है। आशापुर में अग्नि नदी पर निर्माणाधीन पुल का आधा काम नहीं हो पाया है। हालांकि 15 दिन पहले आशापुर में बस्ती की ओर ठेकेदार द्वारा पूल का निर्माण कार्य चालू कर दिया है। इधर, हरसूद एसडीएम डाॅ. परीक्षित झाड़े का कहना है संबंधित ठेकेदार व एसडीओ से चर्चा कर पानी छिड़काव कराया जाएगा। जल्द ही पुलों पर पैचवर्क कराएंगे।

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