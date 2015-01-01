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उच्च न्यायालय:न्यायालय में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

खंडवा3 घंटे पहले
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उच्च न्यायालय के परिपत्र के पालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एलडी बोरासी ने जिला न्यायालय एवं सिविल न्यायालय हरसूद, पुनासा व मांधाता में 23 नवंबर से सीमित न्यायालयीन कार्य कुछ शर्तों के अधीन वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से भी शुरू करने के आदेश जारी किए है। जिसके तहत हरसूद, पुनासा व मांधाता ओंकारेश्वर में कार्यरत न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन सभी ऐसे प्रकरण की संख्या एवं कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण नियत कर उनमेें सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय व जिले के प्रत्येक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के प्रकरणों में नवम्बर माह में 23, 25 व 27 तारीख तथा दिसंबर माह में 1 व 3 तारीख सुनवाई के लिए नियत की जाएगी। गाइडलाइन अनुसार न्यायालय परिसर में केंटीन व फोटो कॉपी दुकानें पूर्णत: बंद, बुखार व फ्लू के लक्षण वाले लोगों को परिसर में अनुमति नहीं।

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