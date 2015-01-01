पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्योंकि...:आठ करोड़ रुपए की देनदारी और 10 दिन में निगम ने कर दिए ढाई करोड़ के टेंडर

खंडवाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • दिसंबर में संभावित है निकाय चुनाव की तारीख, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक लग सकती है आचार संहिता

आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम ने 10 दिन में ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से होने वाले विकास कार्यों के लिए टेंडर कर दिए। 8 करोड़ रुपए से अधिक देनदारी होने के बावजूद इतने अधिक कामों के लिए टेंडर करना आश्चर्यजनक है। वर्तमान में काम कर रहे ठेकेदारों को निगम से पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहे हैं। अस्थायी सफाई कर्मचारियों को वेतन के लिए दिवाली के दिन आयुक्त का घेराव तक करना पड़ा। इसके बावजूद एक के बाद एक डामरीकरण, नाली निर्माण और सीसी रोड के टेंडर जारी किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव की तारीख दिसंबर में संभावित है। प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं को लोगों के विरोध का सामना नहीं करना पड़े इसलिए अफसरों पर दबाव बनाकर विभिन्न कार्यों के टेंडर जारी कराए जा रहे हैं। हालांकि टेंडर की औपचारिकताएं पूरी होने और कार्य आदेश देने तक चुनावी आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में किए गए टेंडरों के अनुसार शहर में किसी तरह के काम नहीं हो पाएंगे।

दबाव बनाकर इन कामों के लिए निगम ने 10 दिन में किए टेंडर

  • 83.32 लाख रुपए लागत से शकर तालाब से मोघट रोड तक सड़क निर्माण।
  • 43.91 लाख से नेहरु स्कूल से मोघट रोड तक, नवचंडी मंदिर से आम्रकंज तक, आम्रकुंज से डीईओ ऑफिस, निमाड़ नर्सरी से माता चौक, गणेश शंकर स्कूल से काकड़ रोड तक डामरीकरण।
  • 38.37 लाख रुपए लागत से नवचंडी मांगलिक परिसर से रेस्टारेंट, माता चौक से डीएन मेहता एवं पंजाब कॉलोनी, स्कॉलर्स डेन स्कूल के सामने, स्टेडियम से केशवकुंज तक डामरीकरण।
  • 13.9 लाख रुपए लागत से कीर्ति नगर में नाली, इतवारा बाजार में सीसी रोड, सांईराम नगर में सीसी रोड।
  • 11.5 लाख रुपए लागत से राजा हरिशचंद्र मुक्तिधाम के लिए सीसी रोड।
  • 74.66 लाख रुपए लागत से विट्‌ठल नगर में डामरीकरण, विद्युत नगर, विद्युत नगर में सीसी रोड, शांति नगर, कोहेफिजा और चंद्रनगर में डामरीकरण, जनता स्कूल मार्ग पर डामरीकरण, इमलीपुरा से हरिगंज तक, राम नगर, बुधवारा बाजार, सुभाष कॉलोनी से जोशी नगर में डामरीकरण। के लिए टेंडर किए जा चुके हैं।

ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से यह काम हो रहे धीमी गति से
चीरा खदान क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही मल्टी। गणेश गंज में इसी योजना के तहत बनाई जा रही एलआईजी आवास, ट्रांसपोर्ट नगर और स्वीमिंग पूल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। इसी तरह सिविल लाइंस क्षेत्र में प्रस्तावित निगम के नए कार्यालय भवन का काम भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
दो से ढाई करोड़ ही है देनदारी, शासन से मिलेगी राशि
^निगम की देनदारी वर्तमान में दो से ढाई करोड़ रुपए ही है। वीसी में शहर विकास के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश मिले थे। निर्माण कार्यों के लिए शासन से राशि आएगी। कोई भी काम कराने से पहले टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा है।
हिमांशु भट्‌ट, आयुक्त नगर निगम

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें