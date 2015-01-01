पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समर्थन मूल्य:कम मिल रहे कपास के दाम, इसलिए समर्थन मूल्य पर कराएं खरीदी

खंडवा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कृषि उपज मंडी में कपास की सीसीआई द्वारा खरीदी को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नगर की मंडी में समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी नहीं हो रही है, इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर किसानों ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार के कार्यालय पहुंचकर मौजूद लिपिक राम गौतम को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र खरीदी शुरू कराने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि नगर की कृषि उपज मंडी में कपास की सीसीआई द्वारा खरीदी कराने की मांगों को लेकर चुनाव के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि चुनाव के बाद सीसीआई खरीदी शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन बाद भी सीसीआई ने कपास खरीदी की खरीदी शुरू नहीं की है। इससे किसानों को मंडी में उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया यदि सीसीआई कपास खरीदी करती है तो कपास के भाव बढ़कर मिलेंगे। मंडी प्रांगण में वाहन संख्या भी बढ़ जाएगी। किसान बलरामसिंह सोलंकी, संजय बोराना, सतीश राजोरिया, विश्वजीत गुर्जर आदि किसानों ने बताया नगर की कृषि मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा मिलने के बाद भी सीसीआई द्वारा कपास खरीदी शुरू नहीं की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल से शीघ्र ही सीसीआई द्वारा खरीदी शुरू कराने की मांग की गई है।
मंडी में 200 क्विंटल कपास की आवक हुई
कृषि मंडी में शुक्रवार को 40 वाहन (13 पिकअप व 27 बैलगाड़ी) से करीब 200 क्विंटल कपास की आवक हुई। मंडी के हरेसिंह सोलंकी ने बताया मंडी में कपास की खरीदी के लिए 4 व्यापारी हैं। शुक्रवार को कपास के भाव न्यूनतम 4650 तथा उच्चतम 5300 रुपए तक रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें