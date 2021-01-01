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सिंधी समाज:साइक्लोथन में साइकिल ग्रुप भी शामिल हुआ, पुरस्कार भी मिले

खंडवाएक घंटा पहले
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रविवार को आयोजित खंडवा साइक्लोथन के पहले आयोजन में सिंधी समाज और लायंस क्लब की परिकल्पना साइकिल ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। ग्रुप को सबसे बड़े साइकिल ग्रुप (151 सदस्य) के रूप में सम्मानित किया। साइकिल ग्रुप संयोजक डॉ.जीएल हिंदूजा, सह संयोजक घनश्याम वाधवा के मार्गदर्शन में सुबह 6:30 बजे स्थानीय सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला के पास से रैली शुरू हुई जो साइक्लोथॉन प्रारंभ स्थल पर पहुंची। सबसे छोटे प्रतिभागी के रूप में कान्हा जतिन वाधवा को पुरस्कार दिया गया। नंदिनी सभनानी, प्रिंस सबनानी और युवराज अवतानी को भी विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर श्री पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गेहीराम सीतलानी, नारायण बाहेती, महेश पटेल, श्री पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन दीवान, सिंधी सेवा मंडली सचिव संजय सभनानी, चंद्रकुमार वाधवा, राजू वाधवा, पार्षद विक्रम सहजवानी, शत्रुघ्न वासवानी, अनूप हिन्दुजा, विकास कानूनगो और अमित हिंदुजा आदि भी शामिल हुए।

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