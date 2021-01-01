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विवाद:नए बस स्टैंड पर कंडक्टर के साथ मारपीट रुपए मांगे, पुलिस से की लिखित शिकायत

खंडवा3 घंटे पहले
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‌विवाद के बाद बस थाने लेकर पहुंचे ड्राइवर-कंडक्टर। - Dainik Bhaskar
‌विवाद के बाद बस थाने लेकर पहुंचे ड्राइवर-कंडक्टर।

नये बस स्टैंड पर बुधवार दोपहर इंदौर-खंडवा बस के कंडक्टर के साथ संजय नगर क्षेत्र के युवकों ने एजेंटी मांगने की बात पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी व गालीगलौज की। घटना के बाद बस कंडक्टर व ड्राइवर वाहन सहित पदम नगर थाना पहुंचा।

ड्राइवर मनोज पिता मिश्रीलाल राठौर निवासी सनावद ने बताया कि बुधवार दोपहर 1.30 बजे नए बस स्टैंड पर मैं यात्रियों को बैठा रहा था। तभी राहुल और उसके साथी बस में पानी के पाउच, बॉटल व चॉकलेट बेचने घुसे। कंडक्टर केदार से कहा कि 100 रुपए लगेंगे, नहीं तो गाड़ी भरने नहीं दूंगा। शाम 4 बजे भी राहुल और उसके साथियों ने ऐसा ही किया।

बस एमपी 10 पी 8666 में राहुल नाम का युवक आया और उसने कालर पकड़कर मारपीट कर 100 रुपए मांगे। घटना के बाद हेल्पर चेतन को लेकर बस सहित थाने रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। शिकायत के बाद पदम नगर पुलिस टीम नए बस स्टैंड पर पहुंची। तब तक बदमाश भाग चुके थे। पदम नगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बीट प्रभारी अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

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