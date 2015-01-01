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विभागीय साप्ताहिक समीक्षा:ट्रांसपोर्ट नगर का सीमांकन कराएं, नए हॉकर्स जोन में शिफ्ट करें

खंडवाएक घंटा पहले
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  • आयुक्त ने अफसरों को दिए निर्देश, दधीचि पार्क में दो और चार पहिया वाहनों की होगी पार्किंग

ट्रांसपोर्ट नगर का सीमांकन कराया जाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड के सामने बनाए हॉकर्स जोन में दधीचि पार्क, फूल गली और बैंक ऑफ इंडिया इंदौर रोड के व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाए। गुरुवार को साप्ताहिक समीक्षा करते हुए यह बात आयुक्त हिमांशु भट्‌ट ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंतर सिंह तंवर से कही। उन्होंने कहा दधीचि पार्क में दो और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाए। स्वीकृत 1628 घर-घर शौचालय निर्माण के लिए 1360 रु. जमा कराएं।
सहायक यंत्री एचआर पांडे को निर्देशित किया कि गुलमोहर कॉलोनी के सेक्टर क्रमांक 3 के अतिक्रमण हटाने और तत्काल फेंसिंग का काम करें। इसके लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई भी की जाए। आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में जिन मदों में राशि समाप्त हो गई है और कार्य कराए जाने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए संशोधित अतिरिक्त बजट प्रावधान किए जाने के लिए अपने प्रस्ताव तत्काल लेखा अधिकारी राजेंद्र रावत को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानित आय व पत्रक बजट के लिए भी सभी विभाग तैयारियां आरंभ करें। निगम के सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें।
सभी नर्सिंग होम को लेना होगी फायर अनुज्ञा की अनुमति
बैठक में आयुक्त ने बताया अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से शहर के सभी नर्सिंग होम को फायर अनुज्ञा अनुमति लेना होगी। सभी नर्सिंग होम संचालक फायर कंसल्टेंट के माध्यम से ई-नगर पालिका पोर्टल पर 15 दिवस के भीतर आवेदन अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
303 शिकायतों का करें निराकरण : आयुक्त ने अफसरों से बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन की एल-वन की 131, एल-टू की 56, एल-थ्री की 45 ,एल-फोर की 71 सहित कुल 303 शिकायतों का निराकरण करें।

पारदर्शिता बढ़ाने पोर्टल पर अपलोड करें जानकारी
आयुक्त ने कहा कि निगमीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए अपने विभाग से संबंधित जानकारियां पोर्टल पर अपलोड करें। यदि कोई आवेदक जानकारी चाहता है तो उसे सूचित करें कि संबंधित जानकारी निगम के पोर्टल पर नि:शुल्क उपलब्ध है। बैठक में समय सीमा से संबंधित विभिन्न शिकायतों और समस्याओं पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंतरसिंह तंवर, सहा. यंत्री वर्षा घिडोडे, एचआर पांडे, जाकिर जाफरी, लेखाधिकारी राजेंद्र रावत सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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