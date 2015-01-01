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छट पूजन:सूरजकुंड में श्रद्धालुओं ने किया छठ पूजन

खंडवा3 घंटे पहले
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महर्षि गौतम नगर स्थित सूरज कुंड में श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को छट पूजन किया। यहां लगभग 10 साल पहले से यह कार्यक्रम हो रहा है। रंजना अंजनीकुमार सिन्हा, सरिता सुरेश वर्मा वृत्ति एवं पूनम कौशल वर्मा वृत्ति ने छठ पूजन किया। इसमें कॉलोनी की मातृशक्ति सहित श्याम सखी महिला मंडल की सदस्यों ने पूजन किया। पूजन में प्रमिला शर्मा, सुनीता गौर, अंजना भट्टोरे, भगवती गुर्जर, मेघा गुप्ता, संगीता पटेल, सुमन दशहरे, अनिता मेहता, ज्योति दशहरे सहित अन्य लोग शामिल हुए।

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