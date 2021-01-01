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धर्म:सात्विक भोजन करने से बचाया जा सकता है नैतिक मूल्यों व संस्कारों को

खिरकिया3 घंटे पहले
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प्रवचन देते भूतबलि महाराज। - Dainik Bhaskar
प्रवचन देते भूतबलि महाराज।
  • मुनि श्री भूतबलि सागर ने बताया रात्रि भोज के त्याग का महत्व

सात्विक भोजन, शाकाहार एवं स्वाध्याय करने से नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों को बचाया जा सकता है। सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि हिंसा पाप है, फिर भी देश में मांसाहार, कत्लखानों पर प्रतिबंध नहीं लग पाता। गाय में करोड़ों देवताओं का वास माना जाता है, फिर भी गौ हत्या रोकने में विफलता ही नजर आती है, यह चिंता का विषय है। सभी ग्रंथों में लिखा है कि जैसा खाए अन्न, वैसा होय मन।

यह बात दिगंबर जैन संत भूतबलि सागरजी मुनिराज ने बुधवार को प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने रात्रि भोजन के त्याग का वैज्ञानिक पक्ष रखते हुए कहा कि रात्रि में अनेक प्रकार के जीव भोजन में गिरते हैं, जो हमें चाहते हुए भी मांसाहारी बना देते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से रात्रि भोजन का त्याग ही श्रेष्ठ है। मुनिश्री ने कहा कि ग्रंथों में गृहस्थों के लिए धर्म अर्थ और काम तीनों का संतुलन बनाकर जीवन को व्यवस्थित करने की प्रेरणा दी है। इन तीनों के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। अगर जीवन में धर्म होगा तो जीवन की सार्थकता है। धर्म के बिना अर्थ में अनर्थ और धर्म से शुरू होने पर काम का तमाम होगा।

उन्होंने कहा कि तीनों में समन्वय बनाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम सभी के मन में पूजा-पाठ त्याग तपस्या और स्वाध्याय आ जाता है। धर्म सब में तो है पर यह धर्म का असली स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सिंह जैसी प्रवृत्ति रखा चाहिए क्योंकि सिंह किसी बंधन में नहीं रहता है। अगर आप बंधन में है तो स्वतंत्र हो का प्रयास करना चाहिए। साधु बनकर यदि संयम में बंधते है तो वह शुभ है। संयम के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को मुक्त कर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं।मुनिश्री ने बताया कि धार्मिक नियमों को बोझ समझकर नहीं बल्कि सरलता के साथ पालन करना चाहिए।

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