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कोरोना पॉजिटिव:कोरोना के आठ नए पॉजिटिव मरीज मिले

खंडवाएक घंटा पहले
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24 घंटे के भीतर कोरोना पॉजिटिव 8 मरीज मिले। अबतक जिले में 1833 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसमें से फिलहाल 28 संक्रमित एक्टिव हैं। जिसमें से 11 अस्पताल व 17 मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं।

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