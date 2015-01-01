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  • Every Year There Were 70 Applications For Renewal And Recognition Of The School, 25 Came This Year, That Too Only For Renewal, No One Asked For Recognition

कोविड-19:हर साल स्कूल के नवीनीकरण और मान्यता के लिए आते थे 70 आवेदन, इस साल 25 ही आए, वह भी केवल नवीनीकरण के, मान्यता किसी ने नहीं मांगी

खंडवाएक घंटा पहले
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  • कोविड-19 का असर स्कूलों की मान्यता पर भी पड़ा, शिक्षा विभाग के पास केवल नवीनीकरण के आवेदन आ रहे; स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीनीकरण मान्यता को तीन साल से पांच साल किया

शिक्षा विभाग के पास हर साल स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी के करीब 70 आवेदन आते थे, लेकिन इस साल अब तक केवल 25 ने ही आवेदन किया वह भी नवीनीकरण के लिए, जबकि मान्यता यानी नए स्कूल खोलने के लिए किसी ने आवेदन ही नहीं किया। कोविड-19 का असर इस साल जिले के निजी स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण पर भी हुआ है। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी मिलाकर करीब 70 निजी स्कूल हैं, जो हर साल नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं। जबकि एक दर्जन स्कूलों के आवेदन मान्यता के लिए आते हैं। इस साल स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की है, आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक गिनती के ही आवेदन विभाग को मिले हैं। कोविड -19 के कारण स्कूल संचालकों की समस्याओं काे देखते हुए एमपी बोर्ड ने एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2020 के स्थान पर 18 नवंबर 2020 की है। इस साल से नवीनीकरण व मान्यता की अवधि भी तीन से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है।

आठ महीने से बंद हैं स्कूल, स्टाफ का वेतन भी आधा हुआ
सरकारी तथा निजी स्कूलों में हर साल अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है। इस साल कोविड-19 के चलते आठ महीने से कई स्कूलाें पर ताले लटके हैं तो कुछ में केवल स्टाफ ही आ रहा है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। वहीं स्कूल प्रबंधन ने स्टाफ व शिक्षकों का वेतन भी 50 से 75% तक कर दिया है।

आवेदन से लेकर मान्यता-नवीनीकरण तक की प्रक्रिया

  • एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर सभी दृष्टियों से पूरी तरह आवेदन अपलोड करने की तिथि 18 नवंबर 2020।
  • संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल के द्वारा किए गए निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त तक संचालक को भेजने की तिथि 8 दिसंबर 2020।
  • संभागीय संयुक्त नवीन मान्यता, नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय लेने की अवधि 31 दिसंबर 2020।
  • जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए है उनके द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय तक मध्यप्रदेश को ऑनलाइन प्रथम अपील की अवधि 15 जनवरी 2021।
  • आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 28 फरवरी।
  • जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश स्तर पर निरस्त हुए हैं उनके द्वारा मान्यता समिति को ऑनलाइन द्वितीय अपील की अवधि 16 मार्च।
  • नई मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राप्त द्वितीय अपील के निराकरण की अवधि 15 अप्रैल।
  • संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता दिए जाने की तारीख- मान्यता प्राप्त हाेने के बाद मंडल द्वारा निर्धारित तिथि तक।

स्कूल की नवीन मान्यता के यह हैं नियम
नवीन मान्यता लेने वाले स्कूलों के पास एक या दो एकड़ भूमि होना, न्यूनतम 20 कम्प्यूटर सहित समुचित कम्प्यूटर लैब की सुविधा होना। लाइब्रेरी में आयु के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए किताबें होना। नवीन मान्यता लेने वाली स्कूलों के पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, खोखो, व्हालीबाल, बॉस्केटबाल का खेल मैदान होना जरूरी है।

अब तक 25 आवेदन ही आए
^हर साल 70 स्कूलों से आवेदन आ जाते हैं, लेकिन इस साल अब तक 25 आवेदन ही आए हैं। जिनकी मान्यता व नवीनीकरण संयुक्त संचालक इंदौर व जिला शिक्षाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
आरएस शोरे, स्कूल मान्यता, नवीनीकरण, प्रभारी शिक्षा विभाग

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