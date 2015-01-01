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दिवाली की खरीदारी शुरू:कारोबार की अधिक आस

खंडवाएक घंटा पहले
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  • क्योंकि रोज 9 करोड़ की उपज आ रही है मंडी में, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से कपड़े और जेवरों के साथ ही वाहनों की खरीदी करने आ रहे लोग
  • लॉकडाउन में अटकी अधिकांश शादियां 25 से शुरू होंगी, 12 फरवरी से 17 अप्रैल तक गुरु ‌और शुक्र अस्त होने के कारण नहीं हो पाएंगी

बाजार में एक सप्ताह से ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार इतनी अधिक रौनक नजर आ रही है। इसका प्रमुख कारण है अधिकमास। नवरात्रि, दशहरा और अब दिवाली इसके बाद आई। इस समय में उपज भी तैयार हाे गई। मंडी में औसत रोज 9 से 10 करोड़ रुपए की उपज आने से बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या वैवाहिकी खरीदी के लिए लोग आ रहे हैं। इधर, लॉकडाउन में अटकी अधिकांश शादियां भी नवंबर से दिसंबर तक होंगी। 25 नवंबर काे देवउठनी एकादशी से शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। 12 फरवरी से 17 अप्रैल तक गुरु और शुक्र अस्त होने से शादियां नहीं होंगी। इसलिए अभी से पंडितों की भी बुकिंग शुरू हो गई है। औसत एक पंडित के पास चार से छह शादियों की बुकिंग हो गई है। सराफा व्यवसायी जम्बू जैन ने बताया कि बाजार में ग्राहकी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद अब बाजार में उत्साह नजर आ रहा है। अधिक मास और मंडी में उपज आने के बाद इस बार दिवाली अच्छी रहेगी।

धनतेरस : बुक हो गए दोपहिया वाहन
दोपहिया वाहन विक्रेता पलाश सेठी ने बताया बाजार में उपज आने के कारण दिवाली पर पिछले साल से भी बेहतर व्यवसाय होने की उम्मीद है। अभी से 500 से अधिक लोगों ने धनतेरस के लिए बुकिंग करवा दी है।

25 से होंगी शादियां, 14 दिसंबर के बाद मलमास
पंडित आशीष सरमंडल के अनुसार 25 नवंबर देवउठनी एकादशी से शादियां शुरू होकर 14 दिसंबर तक होंगी। इसके बाद मलमास लगेगा। 16 जनवरी से 13 फरवरी तक गुरु अस्त रहेगा। 21 अप्रैल से फिर शादियां शुरू होंगी।

8-10 दिन से शादियों की खरीददारी भी शुरू हुई
कपड़ा व्यवसायी अनमोल जैन ने बताया बाजार में 8-10 दिन से अच्छी ग्राहकी है। करवाचौथ पर लोगों ने साड़ियों की खरीदी की। शादियों की खरीदी के लिए भी लोग आ रहे हैं। लहंगे और दुल्हन के वस्त्रों की खरीदी अच्छी हो रही है। दिसंबर तक शादियां होने से अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

रेडीमेड वस्त्र का कारोबार अच्छा होने की उम्मीद
रेडीमेड वस्त्र विक्रेता गौरव अग्रवाल ने बताया कुछ दिनों से बाजार में अच्छी ग्राहकी है। शादियों के लिए खरीदी शुरू होने के साथ ही दिवाली पर भी अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बाद से बाजार में ग्राहकी सीमित हो गई थी।

अधिकांश परिसर बुक: 8 माह की शादियां 15 दिन में होंगी
वैवाहिक परिसर संचालक रितेश कपूर ने बताया 25 नवंबर से 18 दिसंबर तक अधिकांश परिसर बुक हैं। अप्रैल, मई, जून में जो शादियां नहीं हुई, वहीं जनवरी और फरवरी में भी मुहूर्त कम है, इस तरह आठ महीने की शादियां 15 दिन में होंगी।

^अधिक मास के बाद किसान रुका हुआ माल निकल रहे हैं। औसत 8 से 9 करोड़ रुपए की उपज मंडी में आ रही है। इसके अलावा किसान सीधे व्यापारियों को भी उपज बेच रहे हैं। मंडी सहित औसत 15 से 18 करोड़ रुपए की उपज बाजार में आ रही है। -नारायण दशोरे, प्रभारी, उपज मंडी

^बाजार में उपज आने से औसत 18 से 20 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। लॉकडाउन के कारण व्यापार में तीन महीने का गेप था। अब बाजार में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे दिवाली उम्मीद से अच्छी मनेगी। -गुरमीत सिंह उबेजा, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

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