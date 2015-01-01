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शनि पुष्य नक्षत्र:किसानों ने पशुधन की खरीदी की, 5 घंटे में 50 लाख रुपए के बिके पशु

खंडवाएक घंटा पहले
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शनि पुष्य नक्षत्र के साथ ही शनिवार को दीपावली की खरीदी शुरू हुई। पुष्प नक्षत्र पर शनिवार काे गांव में लगने वाला जिले के सबसे बड़े पशु हाट बाजार गुलजार रहा। यहां किसानों ने बड़ी संख्या में बैल, भैंस, गाय और बकरियाें की खरीदी की। 5 घंटे में करीब 50 लाख रुपए की 35 बैल जोड़ी सहित अन्य पशुओं की खरीदी-बिक्री हुई। गौरतलब है शहरों में बड़े व्यापारी, वाहन सहित जमीन एवं सोना चांदी खरीदते हैं। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने खेतों में आवश्यकता के अनुसार दीपावली पर बैल, भैंस, गाय साथ अन्य पशुधन की खरीदी करते हैं। बैल बाजार में करीब 200 बैल बिकने के लिए बाजार में आए। इसमें से करीब 35 बैल जोड़ी के साैदे हुए। इसके साथ ही भैंस और बकरी की भी अच्छी खरीदी-बिक्री हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ बाजार में दोपहर 1 बजे तक चहल-पहल रही।

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