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संगीत संकुल:साउंड-लाइटिंग की हुई फाइनल टेस्टिंग, नाट्य मंच भी तैयार

खंडवा2 घंटे पहले
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शहर के सर्किट हाउस के पास निमाड़ का पहला और प्रदेश का दूसरा रवींद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक संकुल तैयार हो चुका है। रविवार को संकुल में लाइट, साउंड के साथ मंच पर नाट्य प्रदर्शन के लिए उठने वाले पर्दे की फायनल टेस्टिंग हुई। सुसज्जित मंच को बस उद्‌घाटन का इंतजार है। 100 लाइट्स के फोकस से रौशन होने वाले मंच के दोनों किनारों पर 16 साइड विंग लगे हैं, ताकि हाॅल में बैठे दर्शकों को कार्यक्रम के दौरान साइड में खड़े कलाकार दिखाई न दे। साउंड प्रूफ इकास्टिंग सिस्टम से तैयार संकुल में आवाज नहीं गूंजेगी। ऑडिटोरियम के संचालन के लिए फर्स्ट फ्लोर पर कंट्रोल यूनिट बनाई गई है। जहां से लाइट, साउंड एवन अन्य इफैक्ट कंट्रोल होंगे। संस्कृति संचालनालय द्वारा संकुल का निर्माण पीआईयू की देखरेख में कराया गया है।

गौरीकुंज से ज्यादा क्षम

500 सीट रवींद्र ऑडिटोरियम की क्षमता

22 बाय 28 का फिक्स पर्दा

400 सीट ओपन ऑडिटोरियम की क्षमता

22 सीसीटीवी कैमरे लगाए। 19.42 करोड़ रुपए संकुल की लागत

गौरीकुंज से भी अधिक है संकुल की दर्शक क्षमता
शहर... के एकमात्र गौरीकुंज सभागृह (250 दर्शकों की क्षमता) से संकुल की दर्शकों की बैठने की क्षमता ज्यादा है। गौरीकुंज के मुकाबले संकुल का क्षेत्रफल भी ज्यादा है। यहां पर नाट्य मंच के साथ आर्ट गैलरी-लाइब्रेरी भी होगी।

आज से अनुमति लेकर खोल सकेंगे सिनेमाघर
कोरोना... 25 मार्च के बाद से बंद सिनेमाघरों को 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। अनलाॅक के नए दिशा-निर्देश 28 फरवरी तक के लिए
जारी किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी। शहर में तीन सिनेमाघर है।

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