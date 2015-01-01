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मत्स्य महासंघ:मछुआरों ने कहा- मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो बंद करेंगे मत्स्य आखेट

खंडवा3 घंटे पहले
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इंदिरा सागर बैक वाटर में मत्स्य आखेट कर अपने परिवार को पालने वाले मछुआरों ने ठेकेदार और मत्स्य महासंघ के अधिकारियों के रवैया के कारण अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पुनासा पहुंच कर आवेदन दिया। समिति अध्यक्ष गिरधारी ने आवेदन देते हुए कहा कि समिति के सदस्य अपने परिवार के साथ मत्स्य आखेट करते हैं। हमारी मांग है कि हमको मछली पकड़ने का उचित दाम मिले। बाहरी बंगाली मछुआरों को इंदिरा सागर से बाहर किया जाए। जब तक यह मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे।

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