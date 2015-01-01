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मांधाता विधानसभा उपचुनाव:आरओ के सामने होगी पांच वीवीपैट स्लिप की मतगणना

खंडवाएक घंटा पहले
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मांधाता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना 10 नवंबर को डाइट में होगी। इसके लिए मतगणना दलों को एसएन कॉलेज में शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी एसएल सिंघाड़े ने कहा जिस कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी बैठेंगे, वहीं डाकमत पत्रों व विधानसभा क्षेत्र की कुल 5 वीवीपैट मशीनों की स्लिप की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा दल के सदस्य प्रशिक्षण में बताई जानकारी को अच्छी तरह समझ लें। यदि कोई समस्या या सवाल हो तो पूछें। गौरतलब है शनिवार को मतगणना दलों में शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारियों व गणना सुपरवाइजर्स, मतगणना के लिए नियुक्त माइक्रो आब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया।

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