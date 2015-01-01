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कोरोना वायरस:कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वन विभाग ने तैयार किए हर्बल पैक

खंडवा3 घंटे पहले
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कोरोना वायरस से बचाव के लिए वन विभाग ने त्योहारों के लिए खास गिफ्ट पैक लांच किए हैं। इन गिफ्ट पैक में चूर्ण च्यवनप्राश और हर्बल तैयार किए है। वनोपज सहकारी संघ द्वारा इसे सिविल लाइंस स्थित संजीवनी केंद्र पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। जिन्हें आसानी से लोग खरीद कर त्यौहार पर उपहार स्वरूप अपनों को च्यवनप्राश और चाय भेंट कर सकेंगे। वन विभाग ने गिफ्ट पैक को 4 कैटेगरी में बांटा है। इसमें गिलोय चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, कालमेघ चूर्ण, अर्जुन हर्बल चाय, वनीय शहद शामिल है।दीपावली के विशेष त्योहार पर वन विभाग द्वारा लांच इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य लोगों की इम्युनिटी को बढ़ाना है। जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके।

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