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साइक्लोथन:बच्चे से लेकर बुजुर्गों ने भी चलाई साइकिल, सुबह 6 बजे से पहुंचे

खंडवा2 घंटे पहले
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शहर में तापमान नीचे आ चुका था तो साइक्लोथन में भाग लेने वालों का उत्साह आसमान पर। अवसर था शहर में पहली बार आयोजित साइक्लोथन का। रविवार सुबह 6 बजे से आयोजन स्थल इंदौर नाका पर प्रतिभागियों और अन्य लोगों का आना शुरू हो गया था। इसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों ने भी भाग लिया। हिंदुस्तान अभिकरण और सेठी होंडा द्वारा आयोजित रैली में इंदौर नाके से रेलवे स्टेशन तक साइकिलें ही साइकिलें देखकर हर कोई हैरान था। साइकिलिस्टों का पुष्प, पानी, चाकलेट और बैंडबाजे के साथ व्यवसायी व समाजसेवी ने स्वागत किया। संतोष नगर संघ, नगर निगम, बोहरा समाज, वस्त्र विक्रेता संघ, बैंक आफ महाराष्ट्र सहित आदि संगठनों ने मंच लगाकर और सड़क किनारे खड़े हजारों लोगों ने ताली बजाकर उत्साह वर्धन भी किया।

सम्मानित किया क्लब को

151 मेंबर सिंधी समाज और लायंस क्लब के जुड़े

101 सदस्य वाले साइकिल क्लब को सम्मानित किया

साइक्लोथन में बुरहानपुर के शाहपुर का युवक भी शामिल हुआ। वे सुबह 4 बजे घर से निकले, 7 बजे तक खंडवा आ गए।

50 प्लस ग्रुप को मोमेंटो देकर सम्मानित किया
आयोजन में द ग्लेडियटर्स ग्रुप, मिशन ग्रीन, एमजेपी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, रोटरी क्लब, खंडवा जिला केमिस्ट एसोसिएशन, नवनीत मार्केटिंग, पदमनगर ग्रुप, 50 प्लस मॉर्निंग ग्रुप, रॉक स्टार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रमा कॉलोनी को अवार्ड दिया गया। यातायात डीएसपी संतोष कौल और एनसीसी प्रमुख को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कैटेगरी और लकी ड्रा में कई लोगों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। खंडवा साइक्लोथन में योगेश मीणा की टीम द्वारा गीत-संगीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही मैराथन एंथम सांग पर सलोनी सेठी ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र, एनर्जी ड्रिंक और स्वल्पाहार भी दिया गया। संचालन पल्लव सेठी ने किया और आभार पलाश सेठी ने माना।

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