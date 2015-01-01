पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अज्ञात बदमाशों पर केस:ग्रामीण बैंक का लॉकर व एटीएम तोड़ने का प्रयास

खंडवा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुरुवार रात खिड़की का सरिया तोड़कर बैंक में घुसे थे बदमाश

अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार की रात ग्रामीण बैंक का लॉकर व एक निजी एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह बैंक प्रबंधक द्वारा खालवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है ताकि बदमाशों का कुछ सुराग मिल सके। प्रधान आरक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया शुक्रवार सुबह ग्रामीण बैंक के कर्मचारी से सूचना मिली कि बैंक के सेफ रूम के लॉकर से छेड़छाड़ की गई है। कुछ देर बाद शाखा प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने बैंक पहुंचकर जांच की। नगर के भंडारी मार्केट के प्रथम तल पर स्थित म.प्र. ग्रामीण बैंक की खिड़की का सरिया तोड़कर बदमाशों ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने सेफ रूम के लॉकर को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हुए। दूसरी घटना इसी मार्केट से 100 मीटर दूर एक निजी कंपनी के एटीएम में भी हुई। यहां भी बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें