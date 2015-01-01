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नगर में स्वच्छता:पार्क में छाई हरियाली, बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी लगाई

खंडवाएक घंटा पहले
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  • परिषद ने महिलाओं एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कुर्सी लगवाई

नगर परिषद ने नगर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर नियमित साफ-सफाई के अलावा बस स्टैंड पर दिन भर सफाई कार्य कराया जाता हैं। नगर परिषद के सीएमओ संजय गीते द्वारा विशेष रूचि लेकर पार्क में सुधार कार्य कराया गया। बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। पार्क में हरियाली छाई गई। अमेरिकन घास लगाई तो बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन जैसे झूले, फिसल पट्टी, महिलाओं एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कुर्सी लगवाई गई। अब पार्क में दोनों समय बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं। महिलाएं टहलने निकलती तो कुछ समय पार्क में शुद्ध हवा का आनंद ले रही हैं। नगर परिषद के पार्क में जिम कसरत के लिए जल्द भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

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